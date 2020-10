Erasmus MC gaat Covid-19 patiënten twee jaar volgen na ontslag uit ziekenhuis

,,Onderzoek is nodig om nieuwe, complexe patiëntengroep de juiste zorg te kunnen bieden’’

Het Erasmus MC gaat alle ex-Covid-19 patiënten uit het Rijnmondgebied nauw volgen tot 2 jaar na hun ziekenhuisontslag. In deze nieuwe studie kijken de onderzoekers hoe het gaat met de ex-patiënten op fysiek, cognitief en psychisch gebied. Dat heeft rvb-voorzitter Ernst Kuipers zojuist gezegd tijdens Lof der Geneeskunst, het jaarlijkse publieksevenement van het Erasmus MC.

Het onderzoek is bedoeld om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren. Kuipers. ,,Doordat de wereld werd overrompeld door de pandemie, lagen er geen blauwdrukken klaar voor nazorg van patiënten. Die trajecten moesten snel worden ontwikkeld. Wanneer beginnen we met fysiotherapie of psychologische ondersteuning? En welke instelling doet wat? Door de patiënten goed en lang te volgen, kunnen we de nazorg aanpassen en deze nieuwe en complexe groep patiënten de juiste zorg op het juiste moment bieden.’

De onderzoekers verwachten dat Covid-19-patiënten met meer ernstige en langdurige problemen te maken krijgen dan andere patiënten na een ziekenhuisopname. ,,Ze hebben langere tijd op de IC gelegen, onder heftige omstandigheden. Ook op Covid-19-patiënten die niet op een ic hebben gelegen, zal de ziekenhuisopname meer impact hebben dan normaal. Ze hadden bijvoorbeeld weinig of geen contact met dierbaren.

We verwachten dat dit bij een deel van de patiënten leidt tot cognitieve en psychische klachten’’, zegt Rita van den Berg-Emons, onderzoeksleider en universitair hoofddocent bij de afdeling revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC. In de zogenoemde CO-FLOW studie worden alle Covid-19-patiënten die een ziekenhuis in de regio Rotterdam-Rijnmond verlaten, twee jaar lang intensief gevolgd. Kuipers: ,,We streven er naar om 300 tot 500 patiënten te volgen, inmiddels doen al meer dan 100 patiënten mee.’’

De onderzoekers ondervragen en testen de deelnemers op diverse momenten. Ze testen bijvoorbeeld hun spierkracht en het herstel van de longen en gevolgen voor de bloedvaten. Maar ook of patiënten goed slapen en hoe zij zelf de kwaliteit van hun leven beoordelen.

Dit jaar vond de jaarlijkse publiekslezing Lof der Geneeskunst plaats in de vorm van een talkshow die live via RTV Rijnmond is uitgezonden. Daarin gingen onder andere rvb-voorzitter Ernst Kuipers, ic-hoofd Diederik Gommers en viroloog Marion Koopmans in gesprek met de presentatoren over Covid-19. Welke kostbare lessen hebben we geleerd en wat zijn de perspectieven voor de toekomst? Op zaterdag 3 oktober zond Rijnmond een verkorte versie van de talkshow uit.

Zondag 4 oktober zond Rijnmond de documentaire ‘Op zoek naar het laatste bed’ uit van programmamaker/journalist Mark de Bruijn. Over de eerste bange dagen van de coronacrisis op de intensive care van het Erasmus MC. Het CO-FLOW onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het COVID-19 Programma Zorg en Preventie van ZonMw en een startfinanciering van Erasmus MC, Rijndam Revalidatie, en Laurens.

Bron: Erasmus MC