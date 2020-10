Al drie Nederlanders besmet met dengue door tijgermug in Frankrijk

Twee weken geleden meldde stichting platform Stop invasieve exoten dat een Nederlandse toeriste in het Franse departement Var dengue had opgelopen door de beet van een tijgermug. Inmiddels staat de teller op drie. RTL Nieuws kwam kort na het uitbrengen van het persbericht in contact met een andere Nederlandse vrouw die eveneens deze zomer dengue had opgelopen, in de Ardèche.

En recent verscheen een artikel in Eurosurveillance, waaruit blijkt dat in Var ook een Nederlandse man dengue had opgelopen. “De urgentie om reizigers naar Zuid-Europa te waarschuwen voor de kans op besmetting met dengue, zika en chikungunya is er alleen maar groter op geworden,” aldus het platform.

Denguebesmetting

De allereerste denguebesmetting van een Nederlander in Europa betrof een Nederlandse vrouw die in La Croix-Valmer op vakantie was, een plaats vlakbij Saint-Tropez (departement Var). Kort na de berichtgeving spoorde RTL Nieuws een andere Nederlandse vrouw op die eveneens deze zomer in Frankrijk dengue had opgelopen, in de Ardèche. Vervolgens verscheen op 1 oktober een publicatie in Eurosurveillance, een Europees tijdschrift over infectieziekten.

Daaruit bleek dat in La-Croix-Valmer niet alleen een Nederlandse vrouw, maar ook mannelijk familielid dengue had opgelopen. Dengue wordt ook wel knokkelkoorts genoemd, en gaat vaak gepaard met hoge koorts, hoofdpijn en pijn aan spieren en gewrichten. In een klein aantal gevallen kan dengue hemorragische koorts (DHF) of dengue shock syndroom (DSS) optreden, wat levensbedreigend is.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasieve exoten: “Er doen zich in Zuid-Europa al jarenlang uitbraken voor van dengue, zika en chikungunya, allemaal ziekten die worden overgebracht door de tijgermug.

Reinhold: “Na de eerste berichtgeving zei het RIVM tegen de NOS: ‘Deze vrouw heeft gewoon pech gehad, maar we gaan nu niet ineens waarschuwen om in Zuid-Europa uit te kijken voor de tijgermug.’”

“De tijgermuggen zijn in onder meer Frankrijk, Zuid-Spanje en Zuid-Duitsland terechtgekomen via wegverkeer vanuit Italië. In 1990 werd in Genua de eerste tijgermug gevonden bij een importeur van gebruikte banden, de meest beruchte invoerroute van exotische muggen. Enkele jaren later had de tijgermug heel Italië veroverd en verspreidde de mug zich naar de buurlanden. Dat nu zeker drie Nederlandse toeristen in Frankrijk dengue hebben opgelopen onderstreept nog eens hoe belangrijk het is dat de Nederlandse Voedsel- en Waterenautoriteit handhavend gaat optreden tegen bandenbedrijven die de regels overtreden,” aldus Reinhold.

Bron: Invasieve Exoten