Dinja Kruger: Behandeling op maat bij hormoongevoelige borstkanker

Kruger doet onderzoek naar hormoongevoelige borstkanker. Steeds meer vrouwen overleven de ziekte door een aanvullende behandeling met medicijnen afgestemd op het type borstkanker. Vrouwen met hormoongevoelige borstkanker kunnen bijvoorbeeld behandeld worden met hormoontherapie. Desondanks heeft niet elke vrouw een betere kans op overleving met de aanvullende behandeling.



In haar proefschrift beschrijft Kruger de factoren (biomarkers) die kunnen aantonen welke vrouwen met hormoongevoelige borstkanker toch te maken krijgen met terugkeer van de ziekte ondanks de speciale hormoontherapie. Ze kwam erachter dat als er in de kankercellen eiwitten uit bepaalde groeisignaalroutes aanwezig zijn, patiënten minder baat hebben bij de hormoontherapie.



Verder zag ze dat borstkankerpatiënten met uitzaaiingen die behandeld worden met everolimus en exemestaan (een behandelcombinatie van hormoontherapie met een groeisignaalremmer), korter leven als er veel DNA in het bloed wordt gevonden dat afkomstig is van de borstkankercellen. Kruger toont aan dat onderzoek naar biomarkers belangrijk is om een op de patiënt afgestemde behandelkeuze te maken. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen wereldwijd.

Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC