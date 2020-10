Patiënten met covid-19 lijken een minder ernstig ziektebeloop te hebben

Patiënten die besmet zijn met Covid-19 doorlopen een minder ernstig ziektebeloop dan patiënten bij de eerste golf. Dit is gebleken op basis van een inventarisatie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) bij haar achterban. “Patiënten opgenomen op de verpleegafdeling in het ziekenhuis lijken momenteel minder ziek te worden, de ligduur is met een derde afgenomen, en het percentage patiënten dat alsnog naar de IC moet worden verplaatst lijkt meer dan gehalveerd te zijn” aldus Annelies Verbon, internist-infectioloog. Hierbij moet benadrukt dat het ziektebeloop in individuele gevallen onverminderd grote impact heeft op patiënten.

Eerder signaleerde de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) al dat in vergelijking met de eerste golf het aantal opgenomen Covid-patiënten op de klinische afdelingen is verdubbeld ten opzichte van het aantal patiënten op de IC.

Nader onderzoek

De NIV benadrukt het belang om met de huidige snel wijzigende ontwikkelingen nader onderzoek te blijven doen naar de mogelijke veranderingen ten opzichte van de eerste golf. De internist-infectiologen roepen op om dat aan de hand van bestaande databronnen te doen. Nieuwe inzichten spelen niet alleen een rol voor een effectieve behandeling van patiënten, maar zijn eveneens belangrijk voor capaciteitsplanning in de ziekenhuizen. Daarmee kan Covid-19 zorg steeds beter worden geregeld.

“Door dit relatief minder ernstige ziektebeloop zien we dat op dit moment de klinische afdelingen in het ziekenhuis sneller vollopen dan de IC’s. De belasting op de ziekenhuizen blijft daarmee groot, omdat de druk immers wordt verschoven naar andere plek in het ziekenhuis dan bij de eerste golf”, aldus Robin Peeters, internist en voorzitter van de NIV. Hierdoor bestaat onverminderd de kans dat de reguliere zorg alsnog in het gedrang komt. Maatregelen moeten worden genomen om de capaciteit op de verpleegafdelingen voor zowel de Covid-19- als de reguliere zorg te kunnen borgen. Dit vergt onder andere een aangepaste planning en werving van personeel bij een mogelijk capaciteitsprobleem op de IC.

Bron: Nederlandse Internisten Vereniging