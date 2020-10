Uitreiking vier Turbo-Grants voor medisch-technisch onderzoek

Op woensdag 7 oktober zijn vier TURBO-subsidies toegekend voor nieuwe technisch-medische onderzoeksvoorstellen. De subsidies zijn onderdeel van het TURBO-programma, een samenwerking tussen de Universiteit Twente (TechMed Centre) en het Radboudumc. Onderzoeksgroepen van beide instellingen kunnen met de subsidie gezamenlijk een innovatief idee uitwerken dat zal leiden tot een vervolgaanvraag bij een externe subsidieverstrekker. Dit is het vierde jaar dat het TURBO-programma loopt.

De vier gehonoreerde onderzoeken:

Hart- en vaatziekten: een wake-up call voor risicoschatting

Berend Westerhof (UT) en Dick Thijssen (Radboudumc)

Wereldwijd sterven jaarlijks 17,9 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten (HVZ), wat neerkomt op 31 procent van alle sterfgevallen. Een veelgebruikte methode om de vasculaire gezondheid vast te stellen is het beoordelen van de halsslagader met echografie. Hierbij wordt met name gekeken naar de dikte van de slagaderwand en de aanwezigheid van plaques. Berend Westerhof van de UT en Dick Thijssen van Radboudumc hebben onlangs nieuwe technologieën geïntroduceerd om de slagaderdynamiek en de mechanische eigenschappen van de bloedstroom te beoordelen. Het voorgestelde TURBO-onderzoek sluit nauw aan op de huidige ontwikkeling van draagbare echo-dopplerapparaten van zakformaat. Point-of-care beoordeling wordt mogelijk waarbij een grondige evaluatie plaatsvindt van de vasculaire gezondheid.

Versnelde inschatting fractuurrisico bij botuitzaaiingen

Jelmer Wolterink (UT) en Bram van Ginneken (Radboudumc)

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 25.000 patiënten uitzaaiingen van kanker in het bot. 2.500 van hen hebben metastases in het dijbeen. Het onderzoek van Jelmer Wolterink van de UT en Bram van Ginneken van het Radboudumc zal bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten met kanker in een gevorderd stadium van botmetastases in het dijbeen. Hun methode helpt bij het optimaliseren van lokale behandeling van individuele patiënten. Het aantal over- en onderbehandelde patiënten zal hierdoor afnemen, wat zowel zal leiden tot een hogere levenskwaliteit als tot het terugdringen van kosten voor de gezondheidszorg.

Fitheid van het hart

Robert Passier (UT) en Dirk Lefeber (Radboudumc)

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaak van sterfte en morbiditeit, en verwacht wordt dat ze in de toekomst nog grotere epidemische proporties zullen aannemen. De stofwisseling speelt een belangrijke rol bij het functioneren van het hart in gezondheid en bij ziekte. De gecombineerde langetermijnvisie van Robert Passier (UT) en Dirk Lefeber (Radboudumc) voor het ontwikkelen van een hart op chip formaat zal grote impact hebben op de ontwikkeling van kosteneffectieve behandelingen voor hart- en vaatziekten (HVZ).

Ontwikkeling van aangestuurde enkel-voetorthese

Ali Sadeghi (UT) en Alexander Geurts (Radboudumc)

Een groeiend aantal mensen in onze maatschappij krijgt een neurologische aandoening (bijv. beroerte) die leidt tot een verstoord bewegingspatroon, waardoor een enkel-voetorthese (EVO) noodzakelijk is. Conventionele passieve EVO’s om een sleepvoet tegen te gaan hebben ernstige bijwerkingen en worden daarom door potentiële gebruikers vaak niet geaccepteerd. Onderzoekers Ali Sadeghi (UT) en Alexander Geurts (Radboudumc) willen met de TURBO-subsidie een EVO ontwikkelen die energie opslaat en gebaseerd is op zgn. zachte robotica. Hiermee willen de onderzoekers het grote potentieel aantonen van revalidatierobotica.

Over TURBO

Het TURBO-programma is in 2017 van start gegaan en staat voor ‘Twente University RadBoudumc Opportunities’. Het sluit aan bij het TopFit-programma dat invulling geeft aan innovatieprofiel ‘Concepts for a Healthy Life’ van de regio Oost Nederland. Doel van een TURBO-subsidie is om een project voor te bereiden op het verwerven van grotere externe subsidies, zoals van nationale en Europese fondsen en bedrijven op het gebeid van gezondheidszorg en technologie.

Bron: TURBO Grants UT en Radboudumc