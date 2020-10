Internationale BRA-day (Breast Reconstruction Awareness Day) komt naar Nederland tijdens Borstkankermaand

Dag van de Plastische Chirurgie op 21 oktober dit jaar in het teken van borstreconstructies

In 2019 kregen ongeveer 17.000 mensen de diagnose borstkanker. Voor een derde van hen betekent dit dat zij tijdens de behandeling een borst verliezen. Op woensdag 21 oktober staat de Dag van de Plastische Chirurgie volledig in het teken van reconstructiemogelijkheden bij borstkanker. Hiermee sluit de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) aan bij de internationale BRA-day. Verwijdering van de borst kan noodzakelijk zijn bij de behandeling van borstkanker. Ook is het een preventieve keuze voor draagsters van een mutatie (verandering) in een van de borstkankergenen (BRCA-1/2), om zo het risico op borstkanker te minimaliseren. Marc Mureau, voorzitter van de NVPC: “De beslissing om na een borstamputatie wel of niet (gelijk) te kiezen voor reconstructie is een heel persoonlijke keuze. Het is voor vrouwen niet altijd makkelijk de volledige en objectieve informatie te vinden die nodig is om een bewuste keuze te maken. Als plastisch chirurgen verstrekken wij deze informatie, en begeleiden we – als onderdeel van het Mammacare team – steeds vaker het volledige proces rondom de keuze van reconstructie. Onze ambitie is om altijd in een vroeg stadium betrokken te zijn en klaar te staan om patiënten te ondersteunen in hun keuzes.”



Op woensdag 21 oktober staan plastisch chirurgen in ziekenhuizen verspreid over het land klaar om patiënten te informeren over alle ins en outs van borstreconstructies.De Dag van de Plastische Chirurgie is een terugkerend initiatief van de NVPC om bezoekers een kijkje achter de schermen te geven bij hun dagelijks werk en patiënten bij te praten over de laatste ontwikkelingen en behandelingen binnen het vakgebied. De Dag van de Plastische Chirurgie/BRA-day wordt dit jaar in verband met de coronacrisis volledig online georganiseerd door de NVPC, in samenwerking met verschillende ziekenhuizen door het land.



Online interactief programma

Tijdens BRA-day is er onder meer een borstsparende operatie te volgen, waarbij de artsen inzicht geven in het traject rondom de operatie. Ook wordt aandacht besteed aan het gesprek met de patiënt vooraf. Opvallend is dat de meerderheid van de ziekenhuizen ervoor heeft gekozen de persoonlijke ervaring van de patiënt mee te nemen in de video’s. Belangrijk is dat de beleving van de patiënt centraal staat. Deelnemende ziekenhuizen openen hun digitale deuren tijdens BRA-day om zo patiënten een gevarieerd en interessant programma te bieden. Deze programma’s worden per locatie samengesteld en bestaan uit: video’s van operaties, interactieve spreekuren, en interviews met patiënten waarbij de focus ligt op de vragen en ervaringen van patiënten.

Patiënten en naasten worden van harte uitgenodigd om zich te laten informeren over alle aspecten van het reconstructieproces. Meer informatie over de deelnemende ziekenhuizen en hun programma is te vinden op: https://dagvandeplastischechirurgie.nvpc.nl

Bron: NVPC