Infectieradar weer van start met betere beveiliging

Infectieradar gaat weer stapsgewijs van start. Infectieradar is een van de manieren waarmee het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de verspreiding van het nieuwe coronavirus, in de gaten houdt. Deelnemers aan Infectieradar kunnen wekelijks doorgeven of zij klachten hebben die kunnen passen bij een besmetting met het virus. Zo kunnen we signalen van veranderingen in verspreiding snel oppikken.

Infectieradar gaat na een pauze in de zomermaanden weer van start met een nieuwe toekomstbestendige website. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat als eerste stapsgewijs de ruim 40.000 bestaande deelnemers uitnodigen om weer mee te doen. Dit betekent dat deze deelnemers weer wekelijks een vragenlijst kunnen invullen waarmee ze doorgeven of zij klachten hebben die kunnen wijzen op een besmetting met het nieuwe coronavirus. Ook als ze geen klachten hebben geven ze dit door.



Binnen een paar weken kunnen ook nieuwe deelnemers zich aanmelden om mee te doen aan Infectieradar. De informatie die dat oplevert is een mooie aanvulling op de andere gegevens en onderzoeken van het RIVM over het nieuwe coronavirus. Juist nu het virus weer om zich heen grijpt is dat belangrijk.

Vinger aan de pols

We weten dat veel mensen met het nieuwe coronavirus milde of weinig klachten hebben. Ze wachten soms even met het maken van een testafspraak. Of ze laten zich niet testen. Door bij te houden of mensen in Nederland klachten hebben die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus kunnen we een opleving of daling van het virus snel oppikken. Zo is Infectieradar een mooie aanvulling op de andere cijfers die het RIVM voortdurend verzamelt, analyseert en publiceert over het nieuwe coronavirus.

Hoe werkt Infectieradar?

Deelnemers aan Infectieradar ontvangen na aanmelding eerst een lijst met vragen over hun achtergrond. Over hun leeftijd, werk, en bestaande ziekten en aandoeningen. Daarna geven mensen één keer per week door of ze in de afgelopen week koorts of andere klachten hadden. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten zoals een loopneus, hoesten, niezen, keelpijn, koorts of verlies van reuk of smaak. Ook als ze geen klachten hebben, geven ze dit door.

Veilige en toekomstbestendige oplossing

Begin juni meldde een journalist dat privacygevoelige informatie vindbaar was in het systeem van Infectieradar. Het RIVM haalde het systeem uit de lucht en heeft in de tussentijd gewerkt aan een veilige en toekomstbestendige oplossing. De nieuwe Infectieradar is in de afgelopen maanden meerdere keren zorgvuldig getest. In de toekomst wordt Infectieradar ook ingezet om andere infectieziekten te volgen.

Bron: RIVM