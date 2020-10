Saxenburgh Medisch Centrum betrokken bij internationale Covid-studie

Iets meer dan 1 op de 10 coronapatiënten die in het ziekenhuis terechtkomt, krijgt hartproblemen. Dit blijkt uit een studie bij ruim 3.000 Nederlandse coronapatiënten. De resultaten komen uit een grote internationale studie (Capacity Covid-registratie). Hier doen 74 ziekenhuizen in 13 landen aan mee. Het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg is één van de deelnemende ziekenhuizen. De studie is ondermeer gesteund door de Hartstichting.

Grootste studie naar hartproblemen bij corona

Wereldwijd is de Capacity Covid-studie de grootste studie naar hartproblemen bij coronapatiënten tot nu toe. Inmiddels zijn de gegevens van meer dan 7.000 coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen verzameld, waarvan zo’n 3.000 uit Nederland. Door de tomeloze inzet in alle deelnemende ziekenhuizen zijn in Nederland tijdens de eerste coronagolf de helft van alle ziekenhuisopnames geregistreerd. Een groot aantal onderzoeken maakt op dit moment gebruik van deze gegevens.

Ook de patiënten die in Saxenburgh Medisch Centrum opgenomen geweest zijn met een Covid-infectie zijn geregistreerd. Het gaat hier om enkele tientallen patiënten. De studie liep in het Hardenbergse ziekenhuis van half maart tot half mei. Research verpleegkundigen Marjan Beijering en Erica Meijer van het Saxenburgh Medisch Centrum hebben hiervoor veel werk verzet. Saxenburgh cardioloog José Drost is als arts betrokken bij de studie.

Wetenschappelijk onderzoek

Drost: “Wij nemen regelmatig deel aan wetenschappelijk onderzoek, landelijk gecoördineerd via de Werkgroep Cardiologische Centra Nederland. Door deelname aan wetenschappelijk onderzoek kunnen er gegevens worden verzameld over nieuwe ziektebeelden, zoals het coronavirus en nieuwe behandelingen. Dit is erg belangrijk voor nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied. Deze studie maakt ons bewust van de risico’s die coronapatiënten lopen en zal dan ook consequenties hebben voor de praktijk.”



Afgelopen jaren zijn er veel grote internationale studies geweest op het gebied van cardiologie. Deze studies zijn bepalend geweest voor verandering van richtlijnen voor nieuwe medicatie en behandelingen. Het Saxenburgh Medisch Centrum heeft hier ook aan meegewerkt. Op deze manier hebben ook patiënten uit deze regio bijgedragen aan een betere behandeling van hart- en vaatziekten.

Bron: Saxenburgh