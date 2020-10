NVPC legt in nieuwe richtlijn borstprothesechirurgie nadruk op voorlichting

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft een nieuwe richtlijn ontwikkeld voor borstprothesechirurgie. De richtlijn is gemaakt in samenwerking met diverse andere specialismen, waaronder radiologen, algemeen chirurgen, pathologen en immunologen, maar ook met belangrijke input van de Patiëntenfederatie Nederland.

Voorlichting en informatie

Meer dan ooit ligt de nadruk in de (medisch wetenschappelijke) richtlijn op het belang van voorlichting en informatie. “De kern is het vooraf optimaal informeren en voorbereiden van de patiënt, voorafgaand aan het plaatsen van een implantaat”, vertelt plastisch chirurg Felicia Smits, voorzitter van de werkgroep die de richtlijn heeft gemaakt. “

Informatie is cruciaal, waarbij zowel de voordelen van een borstimplantaat, maar zeker ook over de nadelen en de risico’s die er zijn, aan bod komen. Daarom hebben we ook een laagdrempelige, uitgebreide patiëntenfolder gemaakt in begrijpelijke taal en een speciale paragraaf in de richtlijn opgenomen over informatievoorziening.”



Richtlijn was verouderd

Borstimplantaten worden bij verschillende operaties gebruikt. In Nederland zijn er circa 260.000 vrouwen met een borstimplantaat vanwege cosmetische redenen, maar ook op basis van een borstreconstructie na borstkanker. De nieuwe richtlijn vervangt de richtlijn Borstvergroting van 2014. Deze richtlijn was verouderd en voldeed niet meer aan de werkwijze en recente wetenschappelijke inzichten. De afgelopen jaren zijn er tal van medische ontwikkelingen geweest, die worden behandeld in de nieuwe richtlijn, zoals het door plastisch chirurgen geïnitieerde onderzoek naar de relatie tussen borstimplantaten en Breast Implant Associated – Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker).

Ook het vraagstuk over onbegrepen systemische klachten die sommige vrouwen met borstimplantaten kunnen ervaren, bevestigen het belang van goede informatievoorziening. Felicia Smits: “Het gaat om maatschappelijk relevante kwesties. Het is van het grootste belang dat patiënten hun keuze kunnen onderbouwen op basis van de voorlichting die zij ontvangen van de behandelend plastisch chirurg, een proces waarbij de nieuwe richtlijn de leidraad is.”



Registratie borstimplantaten

In de richtlijn wordt ook aandacht besteed aan de registratie van borstimplantaten in het zogeheten implantatenregister via DBIR (Dutch Breast Implant Registry).In 2015 is op initiatief van de NVPC de DBIR opgericht om borstimplantaten te registreren en gestructureerd toezicht te houden op de veiligheid en kwaliteit van zorg voor vrouwen met borstimplantaten.

Nederland is wereldwijd een van de eerste landen die op landelijk niveau het gebruik van borstimplantaten registreert. “Met DBIR krijgen we constant feedback over in Nederland gebruikte implantaten”, licht Smits toe. “We weten nu dat een klein percentage na 2 jaar opnieuw is geopereerd vanwege problemen zoals kapselvorming, pijnklachten of ontevredenheid met het formaat. Dit soort inzichten helpen ons verder om uiteindelijk betere zorg te leveren.”



Veiligheid

Veiligheid van borstimplantaten is ook een belangrijk onderwerp in de richtlijn. De veiligheid van de implantaten is uitgebreid onderzocht aan de hand van met name (bestaande) wetenschappelijke studies. De werkgroep heeft op basis daarvan geen wetenschappelijk bewijs gevonden om nu aanpassingen te maken in het huidige beleid rondom bijvoorbeeld routinematige, periodieke controles (bijvoorbeeld met een MRI of echo) voor alle vrouwen met borstimplantaten in afwezigheid van klachten.

Geen standaard follow-up

De werkgroep stelt dat er geen standaard follow-up bij deze groep vrouwen nodig is. Een vrouw met klachten wordt geadviseerd om haar plastisch chirurg te raadplegen. De plastisch chirurg kan aan de hand van de klachten bepalen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Tegelijkertijd wijst de NVPC op het belang van nieuw aanvullend onderzoek. De vereniging heeft recent goedkeuring gekregen voor een groot wetenschappelijk onderzoek om meer inzicht te krijgen in het optreden van aspecifieke gezondheidsklachten in Nederland en een eventuele relatie met borstimplantaten.

Het beantwoorden van vragen over onwenselijke bijwerkingen is een belangrijk prioriteit voor de NVPC, tegelijkertijd zal het nog zeker nog enige tijd duren, voordat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Bron: NVPC