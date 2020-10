Deze week weer een coronadebat in Tweede Kamer over de stand van zaken corona

Op de dag dat de gedeeltelijke lockdown begint, debatteert de Kamer met premier Rutte en de ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Van Ark (Medische Zorg) over de coronacrisis.

Het kabinet heeft een gedeeltelijke lockdown afgekondigd. Per 14 oktober gelden er weer nieuwe maatregelen om de stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus tegen te gaan.

Te laat?

De gevreesde tweede golf is er nu toch. Had die voorkomen kunnen worden, vraagt Azarkan (DENK). Volgens Asscher (PvdA) en Klaver (GroenLinks) wel: de corona-aanpak van het kabinet heeft gefaald omdat er iedere keer te laat en te licht is ingegrepen. Ook Van Kooten en Krol vinden dat het kabinet te lang besluiteloos was.

Niet alles is goed gegaan in de afgelopen maanden, erkent premier Rutte. Hij wil daarom ook lessen trekken uit het verleden, bijvoorbeeld over de communicatie. Dat de maatregelen soms te licht waren, vindt hij achteraf ook, maar hij denkt dat het kabinet wel op tijd was.

Van Haga en Baudet (FvD) stellen voor om de samenleving juist méér ruimte te geven en de ouderen en kwetsbaren meer afstand te laten houden.

Steun

Terwijl net het versoberde derde steunpakket was ingegaan, komen er dus opnieuw ingrijpende coronamaatregelen. Kunnen de horeca, de sport en de cultuursector wel met minder steun toe, vraagt Van Brenk (50PLUS). Ook PvdA, GroenLinks en SP roepen op tot ruimhartiger steun aan sectoren die in de knel zitten.

Rutte zegt dat de steunpakketten van de overheid “mee-ademen” met de economie, maar hij belooft te bekijken welke sectoren extra steun nodig hebben door de nieuwe maatregelen.

Dijkhoff (VVD) drukt de premier op het hart ondernemers niet langer te laten wachten dan nodig, want het is voor velen nu moeilijker dan in de eerste golf.

Van Esch (PvdD) vraagt in het bijzonder naar de luchtvaartsector. Zij vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds dagelijks van en naar risicogebieden gevlogen wordt. Het kabinet ontmoedigt reizen naar “oranje landen” wel, maar wil geen vliegverbod instellen, reageert Rutte.

Testen

Testen is cruciaal, benadrukt Segers (ChristenUnie). Jetten (D66) sluit zich daarbij aan: het kan nog een hele tijd duren voordat het vaccin er is, dus tot die tijd is een goede teststrategie van groot belang.

Een snelle test en een snelle uitslag zijn heel belangrijk, zegt Heerma (CDA), zowel voor de naleving van de regels als om de moed erin te houden als de crisis langer duurt.

De Jonge zegt dat het opschalen van de testmogelijkheden nu op zich goed gaat, maar dat er echt veel extra capaciteit nodig is. Verder wil hij de komende maanden verschillende soorten sneltesten gaan inzetten. Naar die sneltesten wordt nu onderzoek gedaan.

Klaver (GroenLinks) wil er een minister bij hebben die speciaal over het testbeleid gaat, “een supertechnocraat met doorzettingsmacht”. Maar daar is Rutte geen voorstander van.

Reguliere zorg

Om de coronazorg aan te kunnen wordt de reguliere zorg afgeschaald, constateert Wilders (PVV), terwijl het voornemen juist was om die overeind te houden. Zorgverleners zakken door hun hoeven door de werkdruk en het personeelstekort, vult Marijnissen (SP) aan. Zij vraagt opnieuw om een structurele financiële waardering voor het zorgpersoneel.

Van Ark beaamt dat uitgestelde zorg kan leiden tot teleurstelling en soms zelfs tot onherstelbaar leed. Ze verwijst naar de eerdere discussie over een salarisverhoging voor het zorgpersoneel: het kabinet gaat dat nu niet doen, maar er komt wel een bonus.

Van der Staaij (SGP) vraagt de minister om naast de zorg in de ziekenhuizen ook oog te houden voor de andere zorgdomeinen. Samen met Jetten (D66) vraagt hij in het bijzonder aandacht voor de ggz.

