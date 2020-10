Minder sterke stijging aantal COVID-19 besmettingen

Afgelopen week steeg het aantal meldingen van COVID-19, het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal IC intensive care -opnames verder. De snelheid waarmee het aantal nieuwe meldingen stijgt lijkt echter iets af te nemen. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de maatregelen die eind september van kracht werden.

In de afgelopen week zijn 55.587 nieuwe meldingen van COVID-19 ontvangen, een stijging van bijna 12.000 (27%) ten opzichte van de week daarvoor. In alle leeftijdsgroepen was een stijging te zien van het aantal positief geteste personen. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen wordt echter kleiner (zie figuur 1). Het aantal nieuwe meldingen lijkt wat minder hard toe te nemen dan een week eerder. Dit zou een effect kunnen zijn van de maatregelen vanaf eind september. Volgende week kunnen we zien of deze trend doorzet.

Grafiek 20 oktober

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners, per leeftijdsgroep, van 7 september t/m 18 oktober 2020

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt onveranderd door. Afgelopen week meldde stichting NICE 1492 nieuwe opnames in verband met COVID-19 op de verpleegafdelingen en 287 nieuwe opnames op de intensive care.

Het aantal door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gemelde sterfgevallen door COVID-19 betreft deze week 185 (vorige week 150). Meer dan 9 op de 10 van de mensen overleden in de afgelopen week was 70 jaar of ouder. Afgelopen week overleden 150 meer mensen dan verwacht op basis van voorgaande jaren (oversterfte) en de week ervoor waren het 200 overlijdens meer (figuur 2). Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dit vrijdag in een nieuwsbericht over oversterfte.

Figuur 2: Totale sterfte in Nederland t/m 7 oktober. De waargenomen sterfte wordt vergeleken met het aantal overlijdens dat wordt verwacht op basis van voorgaande jaren. Het gele lint in de grafiek toont de sterfte die op dat moment in het jaar wordt verwacht. Binnen 2 weken zijn circa 97% van alle sterfgevallen bekend bij het CBS.

GGD-teststraten en percentages positief

Van 6 – 18 oktober werden 311.188 personen* getest in de GGD-teststraten, dit zijn ruim 30.000 personen meer dan in de week ervoor. De uitslag is bekend van 269.753 personen. Van deze groep testten 38.859 positief. Het percentage positieve testen steeg daarmee naar 14,4%. In alle regio’s steeg dit percentage. In sommige GGD-regio’s testte wel 1 op de 5 mensen positief op COVID-19. In GGD-regio’s Rotterdam-Rijnmond, Twente, Zaanstreek-Waterland werden de hoogste percentages gevonden. Het blijft dan ook belangrijk om je te laten testen en om er niet vanuit te gaan dat het slechts om een ‘herfstkuchje’ of ‘najaarsverkoudheidje’ gaat als je klachten hebt die passen bij COVID-19.

Reproductiegetal R

Het reproductiegetal is met 1,22 (ondergrens: 1,19 , bovengrens: 1,25).Dit is nauwelijks lager dan enkele weken geleden, en het betrouwbaarheidsinterval ligt nog steeds geheel boven de 1. Het reproductiegetal van 1,22 betekent dat 100 mensen met COVID-19 samen 122 andere mensen besmetten met het virus.

Aantal besmettelijke personen in Nederland

Het aantal besmettelijke personen ligt nu op 127.000 (met een ondergrens van ruim 91.000 en een bovengrens van bijna 162.000.

Verspreiding voorkomen? Houd je aan de basismaatregelen!

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Houd afstand. Werk thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen, in ieder geval als je thuiskomt. Nies en hoest in je elleboog.

Dagcijfers

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu publiceert wekelijks een overzicht van het aantal besmettingen, het aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC intensive care en het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dagcijfers (in sommige media gecorrigeerd voor nagekomen wijzigingen, en in andere media niet) kunnen door nameldingen soms sterk fluctueren en zijn daarom minder geschikt om het verloop van de epidemie te monitoren.

*bron: GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Bron: RIVM