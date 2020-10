30 procent senioren wil geen inenting griep en coronavirus

Onderzoek thuishulporganisatie toont alarmerende resultaten

Een derde van de senioren geeft aan zich dit jaar niet te laten inenten tegen het influenzavirus. Ook in het geval dat er een vaccin beschikbaar komt tegen het coronavirus, geeft ruim dertig procent aan zich niet te laten inenten. Nog eens een kwart van de 65-plussers zegt bezorgd te zijn dat ze door tekorten zullen misgrijpen bij de griepprik.

Dat blijkt uit onderzoek van Senior Service, een thuishulporganisatie die aan duizenden senioren, mantelzorgers en bewoners van verpleeghuizen ondersteuning biedt. De organisatie roept deze sceptische groep op zich toch te laten vaccineren als zij tot een risicogroep behoren.

‘Onverstandige keuze’

Via verschillende kanalen weet de Rotterdamse organisatie meer dan 10.000 hulpbehoevende ouderen te bereiken. Uit onderzoek onder medewerkers, cliënten en mantelzorgers blijkt dat 34 procent van hen niet van plan is om de griepprik te halen dit jaar. Nog eens 31 procent geeft aan ook geen inenting tegen het coronavirus te willen.

Directeur Floris Vervat uit zijn bezorgdheid over deze percentages: “Ik onderscheid hierin twee groepen: mensen die niet tot een risicogroep horen, gezond zijn en daarom geen griepprik halen en mensen die überhaupt niet geloven in vaccinaties. Die eerste groep accepteer ik, maar de keuze van die tweede groep vind ik ronduit onverstandig. Het is immers wetenschappelijk aangetoond dat vaccineren helpt ziektes in te dammen.” Daarom adviseert de thuishulporganisatie eenieder die tot een risicogroep behoort, zowel cliënten en mantelzorgers als zijn ruim 800 vaste medewerkers, de griepprik te halen. “En dat geldt straks ook voor het coronavaccin.”

Amper uitval

“Al sinds het begin van de corona-uitbraak vragen wij onze medewerkers zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM”, legt Vervat uit. De directeur herhaalt wekelijks de veiligheidsmaatregelen via nieuwsbrieven en vlogs. “Ook hebben wij eigen mondkapjes laten maken en verdeeld onder onze mensen en vragen wij hun om bij binnenkomst bij de cliënt de ruimte goed te ventileren. Wij wachten niet tot onderzoeken de werking hiervan bevestigen, maar handelen liever preventief. Door deze serieuze houding hebben wij ook nog nauwelijks te maken met uitval en kunnen wij onze zorg gewoon voortzetten.” De Rotterdamse directeur is van plan deze richtlijnen ook te laten gelden na corona. “Als volgend jaar een van onze thuishulpen op bezoek gaat bij een cliënt met griepverschijnselen, zullen we alles toepassen wat we nu ook doen. Handen wassen, ramen open en waar kan 1,5 meter afstand houden en anders een mondkapje op. Dit zullen wij nooit meer loslaten.”

Nu het griepseizoen voor de deur staat, hamert de thuishulporganisatie nog meer op het belang van de maatregelen. “Onze cliënten horen tot de grootste risicogroep om het coronavirus op te lopen. De gevaren worden alleen maar groter als ze ook griep hebben”, aldus Vervat. Uit het onderzoek bleek verder dat in Gelderland en Utrecht het laagste draagvlak is om in te enten. Respectievelijk geeft daar 58 en 55 procent aan de griepprik te halen. In provincies die veel coronagevallen hebben gekend zoals Noord-Holland en Brabant zegt ruim 30 procent bang te zijn voor tekorten van de griepprik. Tot slot is 92 procent van de ondervraagden van mening dat inenten een vrije keuze moet blijven, maar 50 procent vindt dat dat niet geldt voor zorgpersoneel; zij zouden zich verplicht moeten inenten tegen griep. Slechts 28 procent van de medewerkers deelt die mening.

Bron: Senior Service