Arnoud Postema: Met nieuwe technieken prostaatkanker in beeld gebracht

Met nieuwe echotechnieken kunnen artsen meer prostaatkankertumoren opsporen dan met traditionele weefselpuncties. Dit concludeert Postema die onderzoek deed naar het in beeld brengen van prostaatkanker met moderne echotechnieken.



De promovendus bestudeerde echotechnieken die de afwijkende eigenschappen van een tumor visualiseren. Zo zijn prostaattumoren harder dan het omliggende weefsel en hebben ze een afwijkend doorbloedingspatroon. De methode ‘elastografie’ gaat uit van die eerste eigenschap, computer-analyse van contrastechografie is gebaseerd op de tweede eigenschap.



Postema schrijft dat de technieken verder ontwikkeld moeten worden en dat het zinvol is om daarbij ook te kijken naar de combinatie van technieken en uitbreiding naar 3D. Het goed en real-time in beeld brengen van prostaattumoren biedt mogelijkheden om alleen de tumor te behandelen in plaats van de hele prostaat, aldus de promovendus.

Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort onder mannen. Het is dus belangrijk dat de opsporing daarvan op een betrouwbare en kosteneffectieve wijze gebeurt met zo min mogelijk bijwerkingen voor de patiënten.

