ITG brengt experts samen om impact van COVID-19 op wereldwijde gezondheid te bespreken

Eerste virtuele editie van het ITG-Colloquium gaat vandaag, 27 oktober van start

Vandaag, 27 oktober geven we startschot voor de 61ste editie van het jaarlijkse Colloquium van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG). Experts van alle continenten delen drie dagen lang hun ervaringen omtrent de COVID-19 pandemie. Ze reflecteren samen op de directe en indirecte impact van het virus op de wereldwijde en lokale gezondheid. Gezien de huidige omstandigheden, verloopt deze editie van het Colloquium bovendien voor het eerst virtueel.

Nieuwe vraagstukken

Nieuwe epidemieën brengen telkens ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Wat is het effect van de COVID-19 pandemie op gezondheidszorg wereldwijd, maar ook lokaal? Wat kunnen we leren uit de afgelopen maanden en van virussen uit het verleden? Drie dagen lang buigen wetenschappers en beleidsmakers zich over deze vragen en onderzoeken ze de impact van COVID-19 op wereldwijde en lokale gezondheid.

“Ook tijdens deze editie van ons jaarlijks Colloquium brengen we wetenschappers met diverse expertises en perspectieven van over de hele wereld in contact met elkaar. Door dat te doen kunnen we ervaringen en inzichten in verband met de COVID-19 pandemie uitwisselen. De uitdagingen die ons nog te wachten staan vereisen immers een globale en multidisciplinaire aanpak – we kunnen allemaal van elkaar leren”, aldus dr. Marc Alain Widdowson, directeur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Het Colloquium is de jaarlijkse wetenschappelijke conferentie van het ITG, gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Al sinds 1959 brengen de ITG-Colloquia duizenden experten van Noord en Zuid samen om de meest prangende wetenschappelijke vraagstukken over tropische geneeskunde en internationale gezondheid te bespreken. Dit jaar werd besloten om de wetenschappelijke conferentie voor het eerst virtueel te laten doorgaan

Bron: ITG Antwerpen