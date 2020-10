Jongeren lossen hun eigen “coronaproblemen” op

‘Time Out’ geeft gehoor aan oproep Mark Rutte

Op 2 november 2020 vindt in Internationaal Theater Amsterdam (ITA) een speciale editie van Time Out Events plaats. Het doel van het event: de huidige (psychische) problemen onder jongeren bespreekbaar maken, maar vooral: (samen) met oplossingen komen! Stichting Time Out organiseert sinds 2018 voor en met jongeren Time Out Events waar de onderwerpen stress en prestatiedruk onder jongeren door middel van theater, muziek, stevige discussie en een live onderzoek aan de kaak worden gesteld.

Beu

Hoge maatschappelijke verwachtingen, studiestress, prestatiedruk en daar bovenop nog corona waardoor de onderwijskwaliteit onder druk komt te staan. Jongeren zijn het beu en gaan hun problemen gezamenlijk te lijf. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 74% van de jongeren kampt met psychische problemen door het virus. Stichting Time Out slaat de handen ineen met MIND Young en de jongerenorganisaties het ISO, de LSVb, de LKvV en de NJR om een uniek podium voor jongeren te realiseren.

Deze Time Out editie zal worden geopend door mw. prof. dr. Geert ten Dam, voorzitter CvB van de Universiteit van Amsterdam en prof. dr. Rutger Engels, rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig directeur van Trimbos Instituut. Zij hebben zich de afgelopen tijd hard gemaakt voor kwaliteit van onderwijs voor studenten in coronatijd en hebben het initiatief Time Out omarmd.

Tijdens het event worden alle onderwerpen blootgelegd en wordt samen met studenten, bestuurders, beleidsmakers, politici, deskundigen en opiniemakers op zoek gegaan naar creatieve oplossingen voor de problemen waar jongeren mee kampen. Time Out geeft jongeren een stem. Het laat de organisaties en personen die normaalgesproken aan het woord zijn dit keer naar de jongeren luisteren. Deze speciale editie van Time Out doet recht aan het maatschappelijke debat, geeft gehoor aan de stem van jongeren over de onzekerheid die er speelt én aan de oproep van premier Rutte om met creatieve oplossingen te komen.

Landelijk te volgen

Het event is landelijk te volgen via een online livestream of via AT5 en omroep Salto. Het is in deze tijd extra speciaal om dit (online) te kunnen bijwonen, omdat bijna alle andere voorstellingen en evenementen nu geen doorgang kunnen vinden. De uitzending is geen statische registratie, maar juist een levendige interactieve beleving, geoptimaliseerd voor online. De organisatie roept universiteiten, hogescholen en mbo’s dan ook op om het event onder hun studenten te verspreiden. De livestream is allesbehalve saai! Hiervoor trekt Time Out alles uit de kast, bijvoorbeeld door het gebruik van meerdere camera’s en verschillende vormen van online interactie. Ook kunnen studenten met hun huishoudens een VIP-plek op het toneel in het decor winnen, waardoor ze als figuranten deel uitmaken van de voorstelling. Voor thuiskijkers zijn er borrelpakketten te winnen.

Algemene informatie

Op 2 november 2020 vindt Het Time Out Event om 18:00u en 20:30u plaats in ITA met maximaal 30 personen in het publiek. Kaarten zijn hier verkrijgbaar en de gratis livestream is hier te volgen. Het Time Out Event wordt ook live uitgezonden via Omroep Salto en AT5.

Kijk voor meer informatie op www.timeoutcafe.nu.

De events worden mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Triodos Foundation, AFAS Foundation, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Stichting Woudschoten, het SGV fonds en inhoudelijk ondersteund door MIND, het ISO, LSVb, LKvV, STIP en de NJR.

Bron: MIND