1,9 miljoen euro voor studie naar effect cannabis op chronische pijn

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat samen met het Centre for Human Drug Research (CHDR) onderzoeken of medicinale cannabis pijnstilling geeft voor patiënten met zenuwpijn. Daarnaast proberen ze erachter te komen voor welke patiënten met zenuwpijn cannabis optimaal werkt. ZonMw heeft in opdracht van het ministerie van VWS 1,9 miljoen euro toegekend aan dit onderzoek.



“Veel klinisch onderzoek naar cannabis wordt uitgevoerd met de hele plant, waar allerlei actieve stoffen in zitten”, vertelt Geert Jan Groeneveld, neuroloog bij de afdeling Anesthesiologie en Chief Medical and Scientific Officer bij het CHDR. “In deze studie gaan we heel gecontroleerd uitzoeken of twee bestanddelen van cannabis, tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD), patiënten met chronische zenuwpijn kunnen helpen. Dat is nog nooit uitgevoerd, een unieke studie dus.”



Bewijs werking cannabis

“In deze studie zullen we ons focussen op patiënten met zenuwpijn door verschillende oorzaken, denk aan diabetes, herpes of een ongeval”, zegt Albert Dahan, hoogleraar Anesthesiologie bij het LUMC. “Deze patiënten worden nu behandeld met antidepressiva of zelfs opiaten, maar voor een groot deel van de patiënten werken deze middelen niet.”

Beiden zijn enthousiast over de studie en denken hiermee bewijs te kunnen leveren voor de effectiviteit van medicinale cannabis bij zenuwpijn. “Met deze studie willen we ook bepalen in welke verhouding we de bestanddelen van cannabis, THC en CBD, moeten toedienen”, vertelt Groeneveld.



Verhoudingen bepalen

THC heeft een pijnstillend effect maar zorgt er ook voor dat mensen high worden en soms ook angstig. CBD zou deze bijwerkingen van THC mogelijk kunnen verminderen. Groeneveld: “In welke combinatie we THC en CBD moeten toedienen, gaan we bepalen aan de hand van een studie bij gezonde personen. Zij worden in deze studie behandeld met een THC-CBD-combinatie of met een placebo. Hier hopen we begin 2021 mee te starten.” De resultaten hiervan worden gebruikt voor een volgende studie, waarin 200 patiënten met zenuwpijn 5 weken worden behandeld met de THC-CBD-combinatie en 5 weken met een placebo.



Kenmerken van patiënten

“We zullen de patiënten eerst uitgebreid karakteriseren. Wij kijken hoe ze op prikkels zoals kou en pijn reageren. Zelfs de kleine zenuwen in hun hoornvlies worden onderzocht”, zegt Dahan. De onderzoekers denken dat deze kenmerken voorspellen of de behandeling met cannabis bij zenuwpijn zal aanslaan. “We hopen aan de hand van deze data uit te zoeken welke patiëntgroepen baat hebben bij deze behandeling en welke niet”, legt Groeneveld uit.



Behoefte aan meer kennis

Er is behoefte aan meer kennis op het gebied van medicinale cannabis. Om deze reden heeft het ministerie van VWS de opdracht gegeven voor deze subsidie. De studies zullen de komende 3 tot 4 jaar plaatsvinden. Het CHDR zal betrokken zijn bij de opzet en uitvoer van de klinische studies en de patiënten zullen behandeld worden op de pijnpoli van het LUMC.

Bron: LUMC