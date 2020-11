Internationale bijwerkingenweek: help medicijngebruik nog veiliger te maken

“Meld de bijwerkingen van uw medicijn”

Vandaag start de internationale bijwerkingenweek, een jaarlijkse campagne waar medicijnautoriteit CBG en Bijwerkingencentrum Lareb aan meewerken. Tijdens deze week vragen we aandacht voor het melden van bijwerkingen. Want hoe meer we weten over de bijwerkingen van medicijnen en vaccins, hoe veiliger deze gebruikt kunnen worden.



Voordat medicijnen en vaccins op de markt komen, zijn ze uitgebreid getest. Toch weten we dan nog niet alles van een medicijn. Zo kunnen medicijnen bijvoorbeeld andere bijwerkingen geven wanneer ze samen met andere medicijnen worden gebruikt, of wanneer iemand last heeft van meerdere aandoeningen tegelijk. En soms is een bijwerking zo zeldzaam dat deze tijdens de verplichte testen op proefpersonen niet wordt ontdekt. Daarom hebben we patiënten en zorgverleners nodig om bijwerkingen te melden.

Nieuwe en bekende bijwerkingen

Bijna iedereen krijgt wel eens met medicijnen te maken. Bijvoorbeeld met vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma, met medicijnen die worden voorgeschreven door een arts of medicijnen die gekocht zijn bij de drogist of supermarkt. “Bij het gebruik van medicijnen bestaat altijd een kans op bijwerkingen, maar gelukkig heeft niet iedereen daar last van”, zegt Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Lareb. “De meeste mensen merken voornamelijk de positieve effecten van hun medicijnen en weinig of niets van eventuele bijwerkingen. Maar elk medicijn heeft een risico op bijwerkingen en hoe meer we weten van deze bijwerkingen, hoe veiliger medicijnen gebruikt kunnen worden.” Prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van medicijnautoriteit CBG : “In de bijsluiter staat alle bekende informatie over de mogelijke bijwerkingen van een medicijn. Toch kan het zijn dat de ernst van een bijwerking anders is dan uit onderzoek bleek. Of kan er een nieuwe bijwerking optreden. Daarom is het belangrijk om bijwerkingen te melden; nieuwe bijwerkingen, maar ook bijwerkingen die al in de bijsluiter staan. Zo krijgen we een beter beeld van de veiligheid van een medicijn.”

COVID-19

Vlak na de eerste coronapiek vroegen het Europees medicijnagentschap EMA en het CBG COVID-19-patiënten om mogelijke bijwerkingen van hun medicijnen te melden. COVID-19 is een nieuwe ziekte en hierdoor is er nog weinig bekend over hoe coronapatiënten reageren op de medicijnen die ze al gebruikten voor andere aandoeningen. Ook zijn er inmiddels nieuwe medicijnen tegen COVID-19 ontwikkeld, waardoor het extra belangrijk is om snel meer inzicht te krijgen in de risico’s en bijwerkingen. Voor remdesivir, het eerste goedgekeurde medicijn voor de behandeling van COVID-19 bij ernstig zieke patiënten, heeft het Lareb al de eerste meldingen van bijwerkingen ontvangen. Deze meldingen zijn met het CBG en onze internationale collega’s gedeeld.

Hoe bijwerkingen melden?

Medicijngebruikers en zorgverleners kunnen een vermoedelijke bijwerking melden bij Bijwerkingencentrum Lareb, via www.mijnbijwerking.nl. Bespreek vermoedelijke bijwerkingen daarnaast ook altijd met uw arts of apotheker.

Over de internationale bijwerkingenweek

De internationale bijwerkingenweek is een jaarlijkse campagne die is geïnitieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dit jaar doen hier ruim 70 landen aan mee. Namens Nederland zijn dit medicijnautoriteit CBG en Bijwerkingencentrum Lareb.

Het Grootste Coronaspreekuur – medicijnen & vaccins

De bijwerkingenweek valt samen met ‘Het Grootste Coronaspreekuur – medicijnen & vaccins’, een livestream waarin het CBG vragen beantwoord van kijkers. Deze livestream vindt plaats op donderdagavond 5 november, vanaf 19:30 uur op YouTube. Tijdens deze uitzending sluit ook Lareb-directeur Agnes Kant aan, om te praten over het belang van melden van bijwerkingen van coronavaccins. www.hetgrootstecoronaspreekuur.nl

Bron: CBG