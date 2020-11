Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

Volhouden

Het risico om besmet te raken blijft hoog: op dit moment testen in Nederland 1 op de 6 mensen positief. Dus het volhouden van de maatregelen is cruciaal. Thuisblijven en testen bij klachten. Drukte vermijden en afstand houden. Dit doe je voor jezelf en voor je naasten. Voor de winkeliers die open willen blijven en voor de horeca die weer open wil.

Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg voor de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Blijf zoveel mogelijk thuis

Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken, grijpen we in op die plaatsen waar risico op overdracht van het virus het grootst is. Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Reizen en het boeken van reizen naar het buitenland wordt tot half januari afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk.

De verscherping van de maatregelen heeft helaas ook impact op ons welzijn en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich ook weer sneller een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we zo goed mogelijk omgaan met het virus. In de zorg en in ons dagelijks leven. Waar we samen kunnen zijn. Met familie en vrienden, tijdens blije en verdrietige momenten. Tijdens het sporten of in een restaurant.

Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november gelden de volgende maatregelen.

Samenvatting maatregelen 3 november (geldig van 4 november, 22.00 uur tot en met 18 november)

Groepen:

Thuis ontvangt u maximaal 2 personen per dag.

Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.

Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen.

Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen.

Het dagelijks leven:

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen.

Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.

In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, theaters, sexclubs, casino’s, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.

Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.

Uitgezonderd zijn: Hotels voor hotelgasten Uitvaartcentra Luchthavens voorbij de security check Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie

Uitgezonderd zijn: Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft. Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven. Warenmarkten blijven open.

Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.

Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van: Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.

In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Uitgezonderd zijn: Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal) Voetballers (inclusief overig personeel in ‘bubbel’) van de Eredivisie en Eerste divisie.

Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).

Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Groepslessen zijn verboden.

Geen publiek bij sport.

Reizen:

Voor reizen in Nederland geldt:

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.

Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

Voor reizen naar het buitenland geldt: