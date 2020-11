“Aat van Herk wil binnen 50 jaar MS genezen met de lancering van de Start2Cure Foundation”

De Start2Cure Stichting is een non-profit initiatief van Aat van Herk, succesvol particulier investeerder in Vastgoed en Biotech, om MS te genezen binnen 50 jaar. De stichting is opgericht doordat Neurodegeneratieve aandoeningen, waaronder Multiple Sclerose, wereldwijd de hoofdoorzaak zijn van toenemende invaliditeit onder (jong)volwassenen. Het treft mensen in de kracht van hun leven waarbij de kwaliteit van leven, participatie in de maatschappij en de levensverwachting worden verlaagd.

Voor deze aandoeningen zijn maar een beperkt aantal geneesmiddelen en/of behandelingen beschikbaar. Daarnaast zijn er vooralsnog geen curatieve dan wel neuro-restauratieve interventies ontwikkeld die de schade aan het Centrale Zenuwstelsel daadwerkelijk kunnen herstellen. Juist het herstel van deze vooralsnog onherstelbare schade is de grootste onbeantwoorde behoefte van patiënten. De stichting zal daarom een specifieke onderzoeksfocus hebben en internationaal samenwerken met gelijkgestemde (familie) fondsen, wetenschappers en investeerders om het overstijgende doel te verwezenlijken.

”…Ik heb de Start2Cure Foundation opgericht om MS proactief te bestrijden en uiteindelijk op te lossen. De stichting is een professionele, ondernemende organisatie met zeer capabele en toegewijde mensen. Ik heb compleet vertrouwen dat zij de lange termijnvisie zullen bewaken en de missie zullen volbrengen…” Aat van Herk (oprichter en voorzitter Start2Cure)

Missie en visie

De missie van Start2Cure is om op wereldniveau een leidende rol te spelen bij het aanpakken van de meest complexe uitdagingen in medisch MS-onderzoek. Dit doet zij door direct te investeren in jong talent, gedurfde nieuwe ideeën en wetenschappelijke benaderingen. Om dit te bereiken wil de stichting mondiaal samenwerken met de allerbeste wetenschappers en de beste werkwijzen en ideeën in wetenschappelijk onderzoek identificeren om neuro-restauratieve therapeutische innovatie te stimuleren en te accelereren van het lab tot in de kliniek.

“…Als Managing Director van deze stichting beogen wij hét internationale expertise fonds te worden in neuro-regeneratief MS-onderzoek. Het zal fungeren als een Incubator en katalysator om nieuwe medische interventies versneld bij patiënten te krijgen. Ik ben dan ook vereerd dat ik onze missie mag leiden en ben ervan overtuigd dat herstel van het centrale zenuwstelsel op den duur mogelijk zal zijn…” Boaz Spermon (Managing Director Start2Cure)

De stichting combineert de jarenlange opgebouwde biotechnologische investeringsexpertise van Van Herk Ventures met hoogwaardige medische wetenschap in een Venture Philanthropic Investment model. Met deze strategie tracht Start2Cure het risico in opkomende en vernieuwende onderzoeksvelden zoals neuroregeneratie te verkleinen en wetenschappers de kans te bieden potentieel disruptief onderzoek uit te voeren. De Start2Cure Foundation investeert vandaag in de MS-diagnostiek en therapeutische interventies van de toekomst.

“…De afgelopen 14 jaar heb ik zeer nauw samengewerkt met de heer Van Herk en heb ik persoonlijk ervaren wat het effect van MS, en het slopende beloop ervan, kan zijn op de patiënt en de familie. Deel uitmaken van een team dat werkt aan het genezen van MS is mij daarom erg dierbaar en we zullen alles in het werk stellen om dat te verwezenlijken. Let’s Start 2 Cure…” Dharminder Chahal (Vicevoorzitter en bestuurslid Start2Cure)

