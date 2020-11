Corona-platform van en voor mensen met verstandelijke beperking bekroond!

De makers van Hallo Thuis hebben dinsdag de Special Media Award voor Beste Multi Media Team in de wacht gesleept én de Award Beste Presentator. “De jury hoopt dat, nu jullie de Award hebben gewonnen, jullie een nog groter publiek zullen gaan krijgen. Want dat hebben jullie zeker verdiend!”, zei de jury. Philadelphia Zorg lanceerde het videoplatform Hallo Thuis tijdens de intelligente lockdown half maart en wordt gemaakt door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

“Met Hallo Thuis raken jullie zoveel mensen. De professionaliteit spat eraf en de jury denkt dat een hele hoop mensen heel gelukkig worden van de manier waarop jullie het journaal presenteren.” Met deze woorden overhandigde Rick Brink, minister van gehandicaptenzaken, de Award voor Beste Multi Media Team aan cliënt en teamlid Gea van Hallo Thuis.

“Corona is een rot-tijd, en werken voor Hallo Thuis

zorgt dat ik dit volhoud.”

Teamlid Gea van Hallo Thuis

Platform biedt steun in onzekere tijden



Hallo Thuis startte half maart in reactie op de lockdown en het sluiten van de dagbestedingslocaties. Doel was om mensen met een verstandelijke beperking te helpen om toch een zekere vaste dagroutine te blijven houden. Een ander doel was en is nog steeds, het wegnemen van angst- en onzekerheidsgevoelens door mensen met een verstandelijke beperking op een toegankelijke manier te informeren over alle corona-ontwikkelingen. ‘Door en voor’ staat centraal; het redactie- en productieteam bestaat uit cliënten en medewerkers van Philadelphia. Kijkers binnen en buiten Philadelphia worden uitgenodigd eigen bijdrages in te sturen.

Met resultaat; zij stuurden meer dan 1.000 video’s in, die allemaal zijn uitgezonden op Hallo Thuis. Bijvoorbeeld in het dagelijkse, eigen journaal om 19 uur: van ‘groetjes’, moppen, weerberichten tot spontane optredens, huisdieren en gedichten. Lieve, ontroerende, humoristische video’s, vaak vol trots gemaakt.

Luuk wint Award Beste Presentator



Luuk, één van de leden van het team en nieuwslezer van het Hallo Thuis-journaal, werd extra verrast. Hij won de Award voor Beste Presentator. BNN-presentatrice Gwen van Poorten reikte deze uit: “Hij leest voor van de autocue, struikelt niet over zijn woorden, en legt alles helder en duidelijk uit. Hij draagt rustig en goed voor, en is heel professioneel”.

PhiLaLa’s Car-karaoke viel niet in de prijzen. Deze was genomineerd voor de Beste Online Serie.

Hallo Thuis: geen ééndagsvlieg



Hallo Thuis is na de heropening van de dagbestedingen doorgegaan met uitzenden en blijft dat voorlopig ook doen. Naast het wegnemen van angst- en onzekerheidsgevoelens door op een toegankelijke manier te informeren over alle corona-ontwikkelingen heeft het als doel het vergroten van de zelfredzaamheid en de zeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking, binnen en buiten Philadelphia.

De winnaars: een impressie in één minuut



Nieuwsgierig naar de winnaars?

Bron: Philadelphia