Borstkankerpatiënt onthoudt meer als arts empathie toont

Patiënten die ongeneeslijke borstkanker hebben, onthouden meer informatie over hun behandeling als hun arts meer empathie toont in het gesprek. Dat blijkt uit onderzoek van psychologen van de Universiteit Leiden, in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Publicatie in Patient Education and Counseling.

Patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, moeten bij elk gesprek met hun arts veel informatie onthouden. ‘Maar we weten uit eerder onderzoek dat dat niet zo eenvoudig is,’ zegt psycholoog Liesbeth van Vliet van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Patiënten onthouden maar zo’n twintig tot zestig procent van de informatie die de arts hen vertelt. Het vermoeden is dat dit komt door de stress die het gesprek veroorzaakt.

Van Vliet wist uit andere studies dat empathie een manier kan zijn om stress en angst te verlagen. Daarom onderzocht ze, samen met haar collega’s en onderzoekers van onderzoeksinsituut Nivel, in een klinische setting of empathie invloed heeft op hoeveel informatie patiënten onthouden. Ze maakten bij 41 patiënten opnames van een uitslaggesprek met hun arts – uiteraard met toestemming. Eenmaal thuis vulden de patiënten een vragenlijst in over wat de arts verteld had. ‘Door de vragenlijst te vergelijken met de audio-opname van het gesprek, konden we vaststellen hoeveel van de informatie de patiënt had onthouden.’ De audio-opname werd door de onderzoekers ook gebruikt om te scoren hoe empathisch de arts zich uitte in het gesprek.

‘We ontdekten dat wanneer een arts meer empathie toonde naar de patiënt, zij significant meer informatie onthield uit het gesprek. En dan vooral informatie over de behandeldoelen of beoogde positieve effecten van de behandeling,’ aldus Van Vliet. Opvallend genoeg vonden Van Vliet en collega’s geen link met het verminderen van angst door de meer empathische houding. ‘Dus het onderliggende mechanisme waardoor empathie dit effect heeft, weten we helaas nog niet.’

Het onderzoek toont volgens Van Vliet de kracht van empathie aan. ‘Het is echt belangrijk dat artsen empathie tonen, en niet alleen omdat patiënten zich daardoor beter voelen. Het helpt de patiënt ook bij het onthouden van informatie van de arts. Dat is van groot belang, zeker nu patiënten steeds meer geacht worden actief mee te beslissen over hun eigen behandeling.’

Het onderzoek, getiteld ‘The power of clinician-expressed empathy to increase information recall in advanced breast cancer care: an observational study in clinical care, exploring the mediating role of anxiety; Westendorp et al.’ verscheen op 9 november 2020 in het journal Patient Education and Counseling.

