Webinar vrijwilligerswerk door mensen met een verstandelijke beperking

‘s Heeren Loo, een van de grootste aanbieders in Nederland van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of andere beperking, verzorgt op 16 november een webinar over ‘De kunst van vrijwilligerswerk zonder beperking.’ In het webinar laat Gert ten Hoven, de Landelijk coördinator vrijwillige inzet voor ‘s Heeren Loo, aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe zijn organisatie mensen met een beperking inzet als vrijwilliger.



Het webinar maakt deel uit van de Kennisboostweek ‘Nieuwe Gezichten’, die georganiseerd is door ‘Mensen maken Nederland’. Deze organisatie, die weer deel uitmaakt van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), vraagt een jaar lang extra aandacht voor de vrijwillige inzet voor een ander.



“’s Heeren Loo werkt uiteraard graag mee aan dit mooie initiatief”, zegt Gert ten Hoven. “In Nederland wonen 142.000 mensen met een verstandelijke beperking, die net als ieder ander talenten hebben, en daarmee van waarde willen en kunnen zijn voor anderen. Met ons webinar wil ik graag laten zien hoe wij vrijwilligers met een verstandelijke beperking inzetten en hoe wij dit begeleiden en organiseren.”



’s Heeren Loo heeft ruime ervaring met vrijwilligerswerk door haar cliënten, en deelt deze ervaring graag met andere zorgorganisaties. “Het werkt twee kanten op”, geeft ten Hoven aan. “Op de eerste plaats helpen onze bewoners hun medemens met hun vrijwillige inzet, aan de andere kant zorgt hun werk ook bij onze bewoners zelf voor de nodige trots, en draagt hun vrijwilligerswerk bij aan het versterken van hun sociale netwerk.” Het webinar vindt plaats op 16 november om 09.00 u. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/kennisboostweek/default.aspx

Bron: ’s Heeren Loo