De verhuizing van woongemeenschap Etrog in beeld

De bewoners van Etrog, een woongemeenschap voor vergrijzende Joodse bewoners met een verstandelijke beperking in Amersfoort, verhuizen naar een nieuwe locatie. Ook al blijven ze binnen de stadsgrenzen, de veranderingen gaan gepaard met de nodige onrust en maken een einde aan het vertrouwde bestaan dat de bewoners jarenlang deelden.

In de Amersfoortse wijk Nieuwland staat een huis waar acht bijzondere individuen samenleven, samengebracht door een verstandelijke beperking, psychiatrische achtergrond en hun gedeelde Joodse religie. Etrog is een van de zeldzame joodse instellingen in Europa voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de overkoepelende organisatie Amerpoort, geeft hun eigen mini-cultuur structuur en houvast. De Joodse feestdagen worden uitgebreid gevierd, zaterdag is de rustdag, en alle maaltijden zijn koosjer.

In de aanloop van de verhuizing krijgen de bewoners een eigen gezicht in de documentaire. Eigen karakters die door Jodendom en het holocaustverleden met elkaar zijn verbonden. Het is een enorme verandering die onherroepelijk een einde zal maken aan het vertrouwde leven dat ze leidden. In het nieuwe onderkomen zullen de bewoners opnieuw een plek moeten zien te vinden voor hun routines en gewoonten en voor het belijden van hun religie.

Filmmaker Iris Mimon gaat in de film ‘De laatste verhuizing’ op zoek hoe verandering van de woonsituatie hen beïnvloedt? Welke waarde heeft religie en wat doet die met de identiteit van de bewoners, individueel en als groep?

Daarbij zet de verhuizing het kleiner worden van de groep bewoners op scherp. Gaandeweg is Joods Nederland sterk verkleind waardoor er vermoedelijk geen nieuwe bewoners meer bijkomen.

‘De laatste verhuizing’, zondag 29 november om 15.20 uur bij de EO op NPO 2

Bron: EO