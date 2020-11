Mobiele CT voor hersenscans op IC Erasmus MC

Proef met mobiele CT op intensive care primeur voor Nederland

Op de afdeling Intensive Care van het Erasmus MC is een proef gestart met een mobiele CT voor hersenscans in een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Radiologie en Intensive Care Volwassenen. Het grote voordeel hiervan is dat patiënten die vaak kunstmatig beademd en instabiel zijn voor een hersenscan niet meer op transport hoeven naar de afdeling Radiologie. Als IC-patiënten in het ziekenhuis moeten worden verplaatst voor een radiologisch onderzoek, moeten er altijd twee IC-verpleegkundigen mee en een IC arts, die dan minstens drie kwartier van de afdeling af zijn. De mobiele CT op de IC is de eerste in Nederland.

De mobiele CT (SOMATOM On.site) is een nieuw type scanner van Siemens Healthineers. Erasmus MC krijgt de scanner een aantal maanden in bruikleen om uit te testen en de fabrikant van gebruikerservaringen te voorzien. Erasmus MC werkt al jaren samen met verschillende fabrikanten om als eerste hun producten te toetsen aan de medische praktijk. De feedback vanuit de kliniek die de fabrikanten ontvangen, helpt om de producten te verfijnen en daadwerkelijk goed in de zorg te kunnen toepassen. Na de testperiode wordt besloten of het Erasmus MC de mobiele CT aanschaft.

Prof.dr. Aad van der Lugt, radioloog, en dr. Mathieu van der Jagt, neuroloog-intensivist, zijn de trekkers van het project. Aad van der Lugt: “De beeldkwaliteit is vergelijkbaar met die van de ‘normale’ CT scanner en de CT scanner is vrij eenvoudig te positioneren en te bedienen.” Mathieu van der Jagt: “Wij verwachten dat het gebruik van de mobiele CT het aantal risicomomenten en complicaties gerelateerd aan het verrichten van een CT hersenen bij IC-patiënten zal verminderen maar dat het ook een aanzienlijke tijdswinst zal opleveren voor IC-personeel. We hebben reeds gegevens verzameld over de oude werkwijze om te kunnen vergelijken met de nieuwe werkwijze met de mobiele CT. Hiermee kunnen de voordelen van de mobiele CT worden aangetoond.”

“Kritieke patiënten zijn kwetsbaar en kunnen elke verbetering in hun behandeling gebruiken. Het is altijd beter om ze niet te verplaatsen”, zegt Paul Riswick van Siemens Healthineers. “Daarom is de SOMATOM On.site ontwikkeld: om bij high-end CT opnames van het hoofd de patiëntveiligheid, het proces en diagnostische snelheid te verbeteren. Wij zijn blij om samen met het Erasmus MC de voordelen in de praktijk aan te tonen.”

Met de mobiele CT kan alleen het hoofd gescand worden, dus geen andere delen van het lichaam. Als er bijvoorbeeld een CT moet worden gemaakt van de borstkas of de halsslagaderen, moet de patiënt alsnog op transport naar de ‘normale’ CT.

