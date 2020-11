Medicijn in het kort: in één oogopslag inzicht in je medicijn

Alles wat je móet weten over je medicijn, op één A4, in begrijpelijke taal: dat is ‘Medicijn in het kort’. Nederlandse Medicijnautoriteit CBG en apothekersorganisatie KNMP willen hiermee zorgen dat medicijngebruikers nog beter begrijpen wat ze van hun medicijn kunnen verwachten. En daarom lanceren zij deze nieuwe korte vorm van medicijninformatie op de dag van de therapietrouw.



‘Medicijn in het kort’ is een nieuwe, digitale en korte vorm van medicijninformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter. De informatie uit de bijsluiter en van apotheek.nl is overzichtelijk vormgegeven, met duidelijke pictogrammen. Je leest hierin hoe een medicijn werkt en wat je ervan merkt als je het gebruikt: het gunstige effect.

We gingen de straat op en peilden de reacties van het publiek

https://www.youtube.com/watch?v=r1PJfl7kbaw



Goed gebruik en therapietrouw

De meeste Nederlanders raadplegen en vertrouwen de officiële bijsluiter bij hun medicijn, blijkt uit Nivel-onderzoeken uit 2016 en 2019. Maar lang niet iedereen begrijpt die bijsluiter ook. Dit kan leiden tot verkeerd gebruik van medicijnen en minder therapietrouw. ‘Medicijn in het kort’ is uitvoerig getest bij ruim 400 potentiële gebruikers en helpt het begrip van de informatie te verbeteren. Een toevoeging ten opzichte van de originele bijsluiter is de uitleg over het gunstige effect van het medicijn: hoe werkt het en wat merk je als patiënt? Zo lees je in de ‘Medicijn in het kort’ van een pijnstiller bijvoorbeeld “U heeft binnen 1 uur minder pijn.”

Vanaf vandaag zijn de eerste exemplaren van ‘Medicijn in het kort’ te bekijken en ook te printen via cbg-meb.nl/medicijninhetkort en Apotheek.nl/medicijninhetkort . Dit zijn vooral medicijnen waarover veel informatie wordt gezocht op internet óf die veel worden gebruikt. In de komende periode komen er steeds meer exemplaren van ‘Medicijn in het kort’ beschikbaar.



Samen voor begrijpelijke medicijninformatie

Medicijn in het Kort is ontstaan binnen het Netwerk Patiënteninformatie. Het Netwerk bestaat uit het CBG (als coördinator), KNMP, NHG en Bijwerkingencentrum Lareb. Nivel, Pharos en de Patiëntenfederatie Nederland geven advies. Het Netwerk zet zich in voor vindbare en betrouwbare medicijninformatie voor patiënten in Nederland. Vanuit de samenwerking binnen dit netwerk hebben CBG en KNMP besloten samen op te trekken in de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van medicijninformatie. Apotheek.nl heeft jarenlange ervaring met het opstellen van heldere medicijnteksten voor patiënten. Het CBG brengt de wetenschappelijke kennis en ervaring met medicijninformatie in.

Bron: CBG & KNMP