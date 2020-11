Veel acties om eenzaamheid door corona te voorkomen

De campagne ‘Thuis door corona, bel je opa en oma!’ bereikte in een week tijd 50.000 jongeren. Het was destijds, in maart van dit jaar, de allereerste campagne waarin de gemeente Den Haag waarschuwde voor het risico van groeiende eenzaamheid tijdens de coronacrisis.

“Angst voor corona kan leiden tot meer sociaal isolement en daarmee ook tot meer eenzaamheid. Daarom zijn wij als stadsbestuur meteen in actie gekomen en hebben wij maatregelen getroffen om eenzaamheid door corona tegen te gaan waar we kunnen”, aldus wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid), die ook verantwoordelijk is voor bestrijding van eenzaamheid.

In de beginperiode liet de coronacrisis zien dat veel mensen een drempel over moeten om hulp te vragen. In de zomer werd daarom een aangepaste campagne in sociale media gestart. Die campagne bereikte ruim 183.000 mensen binnen Den Haag en werd aangevuld met 5 filmpjes, uitgezonden op TV West. Ook werd de website ‘Eerste hulp bij eenzaamheid’ (www.ehbe.nl) aangevuld met speciale corona-gerelateerde informatie, inclusief een overzicht met Haagse en landelijke initiatieven die bij eenzaamheid kunnen helpen. Het bezoek aan de website groeide in deze periode met 19%.

Ook verdubbelde het aantal Lief en Leedstraten in Den Haag tot inmiddels 200. Dit zijn straten waar de buren nog echt naar elkaar omkijken, waar meer aandacht is voor elkaar en waar lief en leed worden gedeeld. Elke Lief en Leedstraat heeft een gangmaker die het Lief en Leedpotje beheert.

Om te voorkomen dat ouderen in verpleeghuizen vereenzamen, vindt het stadsbestuur dat verpleeghuizen tijdens de coronacrisis zo lang als verantwoord is open moeten blijven. “Het college benadrukt echter ook dat het belangrijk is om duidelijk te zijn in deze tijd van snel wisselende informatieverstrekking. Eén uniforme en begrijpelijke boodschap is daarbij essentieel. Daarom sluiten wij aan bij de landelijke adviezen en maatregelen van het Rijk en het RIVM, en de lokale adviezen van GGD Haaglanden. Het college deed dat in het verleden en blijft dat ook doen in de toekomst”, zo stelt het stadsbestuur in antwoord op schriftelijke raadsvragen.

Bron: Den Haag