‘Idee zorghotels voor coronapatiënten niet nieuw’

Voltallige Tweede Kamer wil meer coronabedden in zorghotels | ANP ‘Het idee om patiënten met een besmettelijke aandoening te concentreren in een zorghotel is niet nieuw,’ zegt Eveline Wouters, lector Health Innovations and Technology bij Fontys. ‘In de tijd dat er nog geen goede behandeling voor tbc was, werd dat ook al gedaan. Op plaatsen met veel frisse lucht in de natuur werden tbc-patiënten onder een dak behandeld. Dat was nog voor de tijd dat het idee van ‘healing environments’ gelanceerd was. Maar er zijn meer voordelen om het zo te doen: behalve dat de normale zorg gewoon door kan gaan wat betreft het aantal bedden, is er ook minder risico op besmetting van zorgpersoneel en andere patiënten. En het personeel is gespecialiseerd in de zorg voor deze ene aandoening. Zoiets (in een moderne vormgeving, want het verblijf in tbc-sanatoria had ook nadelen) stel ik me ook voor bij zorghotels: mensen met corona komen terecht in een minder ziekenhuisachtige omgeving, met personeel dat helemaal toegewijd en ingewerkt is in de behandeling, ondersteuning en wellicht ook nabehandeling en revalidatie. Een punt is daarmee nog niet opgelost: het personeel zelf. Het voorstel is het personeel te betrekken (en: snel en vakkundig op te leiden) vanuit andere beroepen. Goed idee. Misschien is een extra vergoeding of anderszins waardering ook op zijn plaats. Immers, men loopt (zolang er nog niet gevaccineerd wordt en geen causale behandeling is), meer risico zelf ziek te worden. Ook zie ik hier een taak voor opleidingen: een goede opleiding of omscholing van (bijvoorbeeld horeca)personeel is wel een voorwaarde.’ Eveline Wouters is Professor gezondheidsinnovaties en technologie bij Fontys.