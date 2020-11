‘Vaccinatie tegen corona: van ultieme oplossing tot dilemma’

Dit is een expertquote van Eveline Wouters van Fontys, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Gezondheidsraad: coronavaccin eerst naar 60-plussers en zieken | ANP

Waar we bij de eerste lockdown massaal uitkeken naar een vaccin als verlossende oplossing, zijn er nu bezwaren, maren en dilemma’s, zowel op het persoonlijke als het maatschappelijke vlak. Het begint bij de leeftijd. Eerst waren de 70-plussers de ‘kwetsbare groep’, nu de 60-plussers (waartoe ik ook behoor).

Leeftijd is geen absoluut criterium

Maar ook belangrijk zijn de zorgmedewerkers, met in hun kielzog heel veel andere onmisbare beroepen. Het stellen van een leeftijdsgrens is ook hier, net als bij de beslissing wel of niet opnemen in het ziekenhuis, een arbitraire en zelfs discriminerende: leeftijd is geen absoluut criterium voor het al dan niet lopen van risico of kwetsbaar zijn.

Maar nog belangrijker (en ook arbitrair) is het woord ‘kwetsbaar’, indien verbonden aan mensen. Wij zijn (en dat heeft de huidige crisis wel duidelijk gemaakt) allemaal kwetsbaar, soms meer, soms minder. Omstandigheden kunnen iedereen kwetsbaar maken.

Afweging subtieler

De afweging zou dan ook subtieler mogen en meer ingestoken en recht doen aan enerzijds het collectieve belang, en anderzijds persoonlijke keuzes. Het allerbelangrijkste daarvoor is het geven van goede, zorgvuldige en eerlijke informatie over voors en tegens, over het vaccin zelf, voors en tegens voor individuele personen, maar ook wat betreft en in samenhang met maatschappelijke voors en tegens. Tot nu toe gebeurt dat te weinig en te gefragmenteerd.

Eveline Wouters is Professor gezondheidsinnovaties en technologie bij Fontys.

Bron: ANP Expert Support