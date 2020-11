Challenge: 500 potten Rotterdamsche Confituur in 24 uur

Jongeren met een beperking vol aan de bak om aan grote vraag te voldoen

Vrijdag 27 november a.s. om 12.00u wordt het startsein gegeven voor een heuse ‘challenge’: het team van Rotterdamsche Confituur gaat in één etmaal maar liefst 500 potten confituur extra produceren. Deze inspanning is nodig om alle klanten op tijd, nog voor de feestdagen te kunnen voorzien van deze delicatesse. Rotterdamsche Confituur is een sociale onderneming, waar nu acht jongeren met een beperking of een achterstand tot de arbeidsmarkt werken. Deze jongeren zijn dagelijks aan de slag in de productiefaciliteit aan de Pretorialaan 6 in Rotterdam of – twee deuren verder – bij ‘Rotterdamsche Werken’, een winkel met allerlei producten van (andere) Rotterdamse sociale ondernemingen, maar ook vergaderfaciliteiten en koffie to-go.

“Onze kanjers maken heerlijke en eerlijke confituur, op ambachtelijke wijze”, zegt initiatiefneemster Angelique Schraven. “Normaal doen ze dat gedurende 8 uur per dag, maar nu dus voor één keer 24 uur achter elkaar. Dat wordt voor het hele team, jongeren en begeleiders, een hele uitdaging. Maar, we hebben er allemaal enorm veel zin in!” De voorbereidingen zijn volgens Schraven al in volle gang. “We zorgen voor muziek, eten en drinken, veel koffie en natuurlijk een bed voor de noodzakelijke powernaps.” De challenge is te volgen via Instagram en Facebook (‘#24uurconfituur’).

Familieleden, leveranciers en belangstellenden is gevraagd om het team tijdens de 24 uur via social media te ondersteunen, met foto’s, aanmoedigingen en steunbetuigingen. Bezoek aan de productiefaciliteit is maar zeer beperkt mogelijk, omdat rekening wordt gehouden met de richtlijnen van de overheid en het RIVM in de aanpak van het COVID-19 virus.

“De actie maakt ook duidelijk dat we in deze tijd van het jaar de grens van onze productiecapaciteit bereiken,” zegt Wendy van Bodegom, die samen met Angelique Schraven en Natalie Cox, al bijna drie jaar eigenaar is van Rotterdamsche Confituur. “Om deze pieken in de vraag structureel te kunnen opvangen, gaan we ook op zoek naar uitbreiding. We willen immers nog veel meer jongeren met een beperking aan een stageplek of baan helpen.” De opening van Rotterdamsche Werken, een half jaar geleden, was daarbij een eerste stap.

Wie de sociale onderneming nu wil steunen en op zoek is naar een origineel cadeau voor de feestdagen, kan ook een Rotterdamsche Confituur Voucher aanschaffen – een tegoedbon voor een pot confituur, die vanaf januari 2021 kan worden opgehaald in de winkel. Van Bodegom: “En haal dan ook gelijk een kop koffie to-go bij Rotterdamse Werken!”

Over Rotterdamsche Confituur

Rotterdamsche Confituur wordt geproduceerd met hulp van jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking en vrijwilligers. Sinds de start van deze sociale onderneming in 2018 hebben al tientallen leerlingen met een beperking of een achterstand tot de arbeidsmarkt op die manier werkervaring opgedaan. De confituur wordt gemaakt met smaakvolle ingrediënten, zonder kunstmatige toevoegingen. Rotterdamsche Confituur is verkrijgbaar in zes originele combinaties, die bijzondere smaken opleveren.

www.rotterdamscheconfituur.nl