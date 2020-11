wakeuptocorona De crowdfundingsactie van het Leids Universiteits Fonds

In Nederland zijn er maar weinig laboratoria waar veilig onderzoek naar het coronavirus wordt gedaan. Met dank aan duizenden donateurs van #wakeuptocorona heeft het LUMC een tweede lab kunnen opzetten om het coronavirus in te bestuderen. Onderzoekers in het universitair medisch centrum konden door de crowdfundingsactie hun onderzoek – in (inter)nationaal verband – naar virusremmers, geneesmiddelen en kandidaat-vaccins snel opschalen. De crowdfunding gaat dóór, ook met het oog op de langere termijn. Moleculair viroloog Eric Snijder in de Volkskrant: ‘Het is uitermate belangrijk om virusremmers op de plank te hebben klaarliggen, volledig ontwikkeld en getest en klaar voor gebruik om de volgende epidemie in de kiem te smoren. Een nieuwe uitbraak kan worden veroorzaakt door het volgende coronavirus of door een tiental andere virusfamilies waaraan vergelijkbare risico’s op overdracht uit de dierenwereld worden toegedicht.’



Samen tegen het virus

De actie #wakeuptocorona gaat door om (nog) meer onderzoek mogelijk te maken. Voor een oplossing op de korte termijn, maar ook om een herhaling van de coronacrisis te voorkomen. Zolang er geen vaccin of andere medische oplossing is, blijft de anderhalvemetersamenleving het ‘nieuwe normaal’. De crowdfundingsactie #wakeuptcorona is een initiatief van het Leids Universiteits Fonds in samenwerking met de Bontius Stichting van het LUMC. De naam #wakeuptocorona vindt zijn oorsprong in de social media challenge ter ondersteuning van de actie.