Verdraaide darm? Minder operaties door verbeterde scantechniek

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is erin geslaagd om obesitaspatiënten die als gevolg van een bypass-operatie onverklaarbare buikpijn krijgen, sneller en beter te diagnosticeren. Na een maagverkleining komt ongeveer 13 procent van de geopereerde patiënten op de eerste hulp of op de polikliniek met klachten die lijken op een verdraaiing van een darm. Tot voor kort ondergingen die patiënten vaak een kijkoperatie om het probleem op te sporen en te verhelpen. Maar het aantal daadwerkelijke verdraaiingen ligt rond de 2,5 procent. Waardoor veel patiënten dus onnodig werden geopereerd.

In het Catharina Ziekenhuis is de laatste jaren intensief onderzoek gedaan naar de inzet van een CT-scan om te achterhalen of er sprake is van een verdraaiing van de darm. “We willen mensen snel duidelijkheid kunnen geven en het aantal patiënten dat onnodig wordt geopereerd zo klein mogelijk maken,” zegt obesitaschirurg Simon Nienhuis. Na verloop van tijd bleek dat met behulp van de CT-scan in ruim 86 procent van de gevallen de juiste diagnose kon worden gesteld.

10 kenmerken

Onder leiding van radioloog Joost Nederend werkt het ziekenhuis tegenwoordig met een standaardverslag voor het stellen van een diagnose. De radioloog beoordeelt de CT nu aan de hand van 10 kenmerken en geeft een waarschijnlijkheid voor de diagnose ‘verdraaide darm’ op een schaal van 1 tot 5. Met dit standaardverslag spoort het ziekenhuis nu in ruim 93 procent van de gevallen een verdraaide darm op.

Interesse andere ziekenhuizen

Meerdere ziekenhuizen hebben zich al gemeld bij het Catharina Ziekenhuis om deze werkwijze over te nemen. Want hiermee worden onnodige operaties en de bijbehorende ziekenhuisopnames voorkomen. Bovendien kunnen patiënten sneller gerustgesteld worden.

Het obesitascentrum van het Catharina Ziekenhuis behoort in Nederland tot de absolute top. In het centrum worden de meest geavanceerde technieken gebruikt om patiënten met morbide obesitas te helpen. Het ziekenhuis biedt patiënten een vijfjarig traject, waarin een multidisciplinair team patiënten begeleidt.

Jeanette Ederveen, onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis promoveert vandaag, donderdag 26 november, op dit onderzoek. Haar promotor is prof. dr. Simon Robben van het Maastricht UMC+, haar co-promotoren zijn dr. Simon Nienhuijs en dr. Joost Nederend van het Catharina Ziekenhuis.

Bron: Catharina Ziekenhuis