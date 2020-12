Snelheid én zorgvuldigheid belangrijk bij voorbereidingen vaccinatie

De ouderenzorg komt, in lijn met het advies van de Gezondheidsraad, als eerste voor vaccinatie in aanmerking, zowel de cliënten als de zorgmedewerkers, te beginnen in de verpleeghuizen. Dat is goed nieuws. Maar om dit verantwoord voor te bereiden en goed te regelen moet een aantal randvoorwaarden zijn geregeld. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties merkt op dat veel zaken nu nog niet duidelijk zijn. Hierover maakt ActiZ zich zorgen. ActiZ deelt de ambitie van de minister van Volksgezondheid om zo snel als mogelijk te beginnen met vaccineren. Maar het nu noemen van de datum van 4 januari 2021 door de minister vindt ActiZ ‘erg enthousiast en mogelijk een beetje prematuur’.

Reikhalzend



Er is nog teveel onbekend om nu al een startdatum te communiceren, meent ActiZ. ‘Hoe eerder we beginnen met vaccineren, hoe beter. De continuïteit van zorg staat al geruime tijd onder immense druk, dus we kijken reikhalzend uit naar het kunnen aanbieden van het vaccin. Maar het veilig en verantwoord toedienen op deze schaal, vereist een operatie van ongekende omvang met militaire precisie. Het definitieve draaiboek van het ministerie van VWS heeft ActiZ nog niet gezien. Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden op dit moment.

Onduidelijkheden



Onder andere onduidelijk is nog: informatie over de eigenschappen van het vaccin zelf, voor wie het wel of niet geschikt is, de veiligheid, distributie, bewaarvoorschriften, instructie van toediening, bijwerkingen. Tevens is er nog onduidelijkheid over hoe het vaccinatietraject er voor cliënten uitziet. Er is nog geen zicht op het door VWS aangekondigde ondersteuningsaanbod vanuit arbodiensten en andere aanbieders bij het vaccineren van zorgmedewerkers. En we weten nog niets over de status van ICT-ondersteuning, zoals de bestelapplicatie, vaccinatieregistratie en privacy.

Volledig en betrouwbaar



Alles bij elkaar betekent dit zorgorganisaties klaarstaan om te helpen bij grootschalige vaccinatie, maar dat er nu nog teveel onduidelijk en onbekend is. De 400 bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties willen zich goed kunnen voorbereiden en hun cliënten en medewerkers van volledige en betrouwbare informatie voorzien.

Bron: ActiZ