Brocacef Zorglogistiek legt essentiële buffer van Covid-19 medicijnen aan voor ziekenhuizen

Tijdens de eerste Covid-19 uitbraak in het voorjaar ontstonden er in ziekenhuizen tekorten. In korte tijd waren er veel meer IC-medicijnen nodig, zoals slaapmiddelen en middelen voor pijnbestrijding. Om deze situatie te voorkomen heeft het ministerie van VWS ziekenhuizen de opdracht gegeven om een medicijnbuffer aan te leggen. Brocacef Zorglogistiek ondersteunt en ontzorgt ziekenhuizen bij de opzet van deze buffer en zorgt dat de hierin opgenomen medicijnen beschikbaar blijven.

In de Covid Crisis Voorraad (CCV) zijn de 14 meest essentiële medicijnen opgenomen. De bekostiging van een CCV is onderdeel van een brede subsidieregeling voor uitbreiding van IC-capaciteit. Op deze manier wil het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen voorkomen dat door medicijntekorten, zorgprofessionals afgeleid raken van patiëntenzorg.

Een ziekenhuis moet een CCV in de komende drie maanden gaan opbouwen. De buffervoorraad zal gaan bestaan uit voldoende essentiële medicijnen voor acht maanden, die gedurende twee jaar beschikbaar blijven. Deze termijn is gebaseerd op vijf maanden regulier verbruik van medicijnen. Er is daarnaast ook rekening gehouden met een extra gebruik met een duur van drie maanden door een Covid-19 uitbraak.

Bastiaan Princée, directeur Brocacef Zorglogistiek, vertelt: “Dankzij kennis en capaciteit kan Brocacef snel en professioneel voorraden opschalen, zodat ziekenhuizen kunnen beschikken over een CCV. Het voordeel voor hen is dat medicijnen via het reguliere proces besteld kunnen worden en dat de buffer ziekenhuizen geen interne opslagcapaciteit kost. Wij hebben de beschikking over alle faciliteiten om voorraden veilig en onder klimatologisch ideale omstandigheden op te slaan. Het beheer van medicijnen en alle logistieke processen zijn ook in handen van Brocacef Zorglogistiek.”

Prashant Nannan Panday, ziekenhuisapotheker van UMCG, zegt hierover: “Met Brocacef als partner kunnen we op een efficiënte en ontzorgende manier onze CCV opzetten. Ze weten wat we nodig hebben, denken met ons mee en bieden oplossingen om het werkproces zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat ontlast ons behoorlijk in de werkdruk die de invulling van de CCV met zich meebrengt. En wanneer we de medicijnen uit de CCV nodig hebben dan kunnen zij, net zoals nu voor noodsituaties, op de voor ons bekende werkwijze én op tijd leveren. Hierdoor kunnen we maximaal onze focus houden op de zorg voor onze patiënten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met Brocacef onze CCV goed geregeld is.”

