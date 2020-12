Nederlandse specialisten bouwen mee aan eerste tijdelijk massa-vaccinatiecentrum in Duitsland

Blauwdruk voor uitrol in Nederland ligt klaar

In Duitsland is het eerste massa-vaccinatiecentrum voor inenting met het Covid-19 vaccin opgeleverd. Het centrum is gebouwd door Losberger De Boer, dat hierbij gebruik heeft gemaakt van Nederlandse specialisten. De komende weken gaat het bedrijf meerdere tijdelijke vaccinatiecentra plaatsen in Duitsland. Het Nederlands-Duitse bedrijf geeft aan de blauwdruk klaar te hebben voor een uitrol in Nederland.

Om te voorkomen dat de grootschalige inentingscampagne voor teveel drukte zorgt bij de reguliere zorginstanties, gaf de Duitse gemeente Recklinghausen opdracht aan het in Alkmaar en Fürfeld gevestigde Losberger De Boer om een massa-vaccinatiecentrum te ontwerpen en plaatsen. Het bedrijf bouwde binnen enkele dagen een 1900 m2 groot centrum, waar 2000 mensen per dag kunnen worden ingeënt. Het gebouw zal straks zes tot twaalf maanden in gebruik zijn en is één van de grootste inentingslocaties in de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Vaccineren in gedesinfecteerde lucht

Het vaccinatiecentrum is ontworpen om een grote stroom mensen op een veilige wijze te laten inenten. Het is uitgerust met een nieuw ontworpen en innovatief hygiëneconcept, waarmee de lucht wordt gedesinfecteerd wanneer de structuur niet in gebruik is. Dit levert een volkomen steriele ruimte op. Ook zorgt het systeem voor een betere ventilatie. De inrichting is toegespitst op een snelle doorstroming en voldoende afstand tussen bezoekers onderling en bezoekers en medische professionals. In combinatie met het hygiënesysteem zorgt dit voor een extreem lage besmettingskans.

Veilige werkplek voor zorgmedewerkers

De grootschalige vaccinatiefaciliteit is ontworpen door Duitse engineers van Losberger De Boer en gebouwd door een met Nederlandse specialisten versterkt projectteam. Het bedrijf geeft aan een blauwdruk te hebben waarmee ook in Nederland op korte termijn vaccinatiecentra gebouwd en ingericht kunnen worden. “We hebben de plannen klaarliggen”, begint Marc Westerwaal, Managing Director van Losberger De Boer in Nederland. “Dit vaccinatiecentrum is ontworpen om voor langere tijd meer mensen op een veilige manier te kunnen inenten dan bij reguliere vaccinatielocaties. Ook is in het ontwerp rekening gehouden met een goede, veilige werkplek voor de zorgmedewerkers die het inenten uitvoeren.”

Voldoende materiaal voor snelle uitrol

Omdat het centrum bestaat uit modulaire bouwstructuren, kan het per locatie aangepast worden.

“We kunnen de schaalgrootte aanpassen op de locatie of de lokale omstandigheden”, aldus Westerwaal, die aangeeft dat het bedrijf in de startblokken staat voor een verdere uitrol. “We hebben voldoende materialen en mankracht beschikbaar om zowel in Nederland als Duitsland op grote schaal vaccinatiecentra te plaatsen.”

Sinds de start van de pandemie, heeft Losberger De Boer haar structuren aangepast om de zorg te ondersteunen. Structuren van het bouwbedrijf zijn wereldwijd gebruikt als triagecentra, noodhospitalen en testlocaties. Losberger De Boer is één van de grootste aanbieders van modulaire gebouwen en heeft onder meer kantoren in Alkmaar en Fürfeld (Duitsland).

Over de Losberger De Boer Group

Losberger De Boer is een van de toonaangevende wereldwijde aanbieders van volledig geïntegreerde tijdelijke en permanente ruimtelijke oplossingen, van verkoop tot turnkey verhuur, met excellente klanttevredenheid. Losberger De Boer is VCA**, ISO 9001 and ISO 14001 gecertificeerd. Het hoofdkantoor van Losberger De Boer is gevestigd in Fürfeld, Duitsland. Wereldwijd zijn er 8 productiefaciliteiten en 21 verkoopkantoren. Bij Losberger De Boer werken wereldwijd 900 medewerkers. Ga voor meer informatie naar www.losbergerdeboer.com

Bron: Losberger De Boer Group