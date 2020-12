Test spoort vroeg zwangerschapsvergiftiging op

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben een methode ontwikkeld om vroeg in de zwangerschap te voorspellen of de zwangere vrouw zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) krijgt. Het gaat om de fase waarin er nog geen (fysieke) symptomen zichtbaar zijn. Het onderzoek is gepubliceerd in Scientific Reports.

Een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap kan leiden tot zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapshypertensie. De symptomen van zwangerschapsvergiftiging kunnen zich geleidelijk of heel plotseling voordoen. De klachten treden meestal op na de twintigste week van de zwangerschap. De oorzaak van zwangerschapsvergiftiging is (nog) niet bekend. In Nederland hebben 1-5 procent van de zwangere vrouwen met deze klachten te maken.



Methode

Effectieve vroegdiagnostiek en therapie voor zwangerschapsvergiftiging ontbreekt. Dit komt doordat de stoornis van de verbinding tussen moeder en kind in de vroege zwangerschap pas maanden later klachten geeft. Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben een test ontwikkeld om de zwangerschapsvergiftiging in de vroege fase op te sporen. De bloedtest is een variant op de niet-invasieve prenatale NIPT test, waarbij in het bloed wordt gezocht naar erfelijke afwijkingen. In plaats van analyse van het DNA zoals bij de NIPT, kijkt deze nieuwe test in het bloed naar het RNA.



Test

Onderzoekers hebben in een multicenter cohort gegevens van 1115 zwangeren verzameld. Hiervan zijn er 161 onderworpen aan genome-wide RNA sequencing (1ste trimester). Bij vier samples werd correct voorspeld dat deze vrouwen later in de zwangerschap (2de/3de trimester) pre-eclampsie zou ontwikkelen. Dit is een laag maar correct getal want 1-5% van de zwangeren krijgt met deze aandoening te maken.

Voor wie beschikbaar?

Het ideale test scenario is om deze test (NIP- versie 2) te combineren met de al gebruikte NIPT. Dan kan gebruik worden gemaakt van dezelfde route voor afname, opwerking en analyse. Zo ver is het nog niet. De test zoals die nu ontwikkeld is in het laboratorium, moet eerst grootschalig en op meerdere locaties worden getest in de praktijk.

Deze studie is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Hartwig Foundation.

Bron: Amsterdam UMC