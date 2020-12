Igor Mayer benoemd tot hoogleraar Playful Organizations & Learning System

Dr. Igor Mayer (1965) wordt per 1 januari 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Playful Organizations & Learning Systems bij het departement Organization Studies (OS) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences voor de duur van vijf jaar (0,2 fte). De vestigende instantie is Breda University of Applied Sciences (BUas) waar Igor Mayer momenteel lector is op het vakgebied Serious Games, Innovation & Society.

Kunnen we prestaties van een team meten of voorspellen door de leden een game te laten spelen? Kan een organisatie zich in een business war game voorbereiden op de uitvoering van een grootschalig project? Hoe kan gametechnologie helpen de Noordzee duurzaam in te richten en te beheren?

Igor Mayer

Igor Mayer is expert op het gebied van gaming-simulatie, serious games (spelsimulaties) en digital realities (Virtual en Augmented Reality) voor beleidsanalyse, organisatie en management. Zijn onderzoek richt zich op het ontwerpen, toepassen en onderzoeken van gametechnologie, gameprincipes en gameconcepten voor het begrijpen en verbeteren van de prestaties van teams, organisaties en complexe systemen. Dit sluit nauw aan bij het onderwijs en onderzoek van het departement Organization Studies (Tilburg University) op het gebied van spelsimulaties voor organisatieverandering. De nieuwe hoogleraar gaat verschillende werelden van game-onderzoek en game-onderwijs aan universiteit en hogeschool met elkaar verbinden.

Igor Mayer (1965, Detmold, Duitsland) studeerde Bestuurs- en Beleidswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1984-1991). Na zijn militaire dienst, werkte hij (gecombineerd met functies bij TNO en IVA Beleidsonderzoek en Advies) aan zijn promotie-onderzoek bij het departement OS (1992-1998) van de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant. Tussen 1998 en 2015 was hij senior hoofddocent bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft, waar hij de onderzoeksgroep Policy Gaming oprichtte en leidde. Mayer was eerder gasthoogleraar aan de School of Management and Economics van Beijing Institute of Technology (China, 2015-2016) en de Faculty of Engineering van Universitas Jakarta (Indonesië, 2019). Sinds 2017 is hij gasthoogleraar bij de vakgroep Public Administration van de Dalian University of Technology in China. Momenteel is hij als lector Serious Games, Innovation & Society verbonden aan de Academy for Games and Media (AGM) van Breda University of Applied Sciences. Mayer heeft meer dan 150 publicaties op zijn naam staan. Zes PhD kandidaten zijn bij hem gepromoveerd waarvan drie prijswinnend.

Praktijk

Igor Mayer heeft veel serious gaming-projecten geïnitieerd en gedragen voor opdrachtgevers zoals het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkwaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Shell, Liander, Zeelandia, Vereniging Deltametropool, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Mayer is medeoprichter en voormalig bestuurslid van de Nederlandse Simulation and Gaming Association (SAGAnet), de European Network of Excellence in Serious Games (GALA) en de European Serious Game Society.

Voor een uitgebreid overzicht zie de BUas website van Igor Mayer of zijn LinkedIn pagina www.linkedin.com/in/igormayer.