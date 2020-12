Bloedbeeld van COVID-19-patiënt kan ernst verloop voorspellen

Studie onder leiding van Radboudumc gepubliceerd in eLife

Internationaal onderzoek onder leiding van het Radboudumc maakt duidelijk dat het bloedbeeld van een COVID-19-patiënt vrij nauwkeurig voorspelt of de ziekte ernstig gaat verlopen of niet. Dit maakt het voor zorgverleners makkelijker om een inschatting van het verwachte ziektebeeld te geven. Deze studie, uitgevoerd in elf ziekenhuizen, is nu gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift eLife.

Bij patiënten die met een COVID-19-infectie in het ziekenhuis komen, wordt vaak een bloedbeeldbepaling (hemocytometrie) gedaan op de spoedeisende hulp en tijdens opname. COVID-19 gaat gepaard met specifieke veranderingen in circulerende bloedcellen die worden gemeten tijdens een bloedbeeldbepaling. Deze veranderingen in circulerende bloedcellen zijn gebruikt om een algoritme te maken met een voorspellende waarde. De bloedbeeldbepaling blijkt het verloop van COVID-19 beter te voorspellen dan de bloedbeeldparameters die tot nu toe gebruikt worden. De betrouwbaarheid loopt op tot 93% na zes dagen.

Ziekteverloop voorspellen

Aan de hand van de bloedbeeldbepaling wilden de onderzoekers weten of is te voorspellen of een opgenomen COVID-19-patiënt ernstig ziek zal worden en behandeling op de Intensive Care nodig heeft. Ze onderzochten hiervoor de gegevens van 982 volwassen patiënten in elf verschillende ziekenhuizen in heel Europa. En dat bleek te kunnen: specifieke veranderingen in de bloedcellen van COVID-19-patiënten bleken te kunnen aangeven of een ernstig verloop verwacht werd. Door nieuwe laboratoriumtechnieken kan men beter zien of afweercellen in het bloed geactiveerd zijn. Juist deze geactiveerde immuuncellen bleken meer aanwezig te zijn bij COVID-19-patiënten met een ernstig verloop, en ook al tijdens de vroege fase van de ziekte. In een tweede onderzoekspopulatie hebben de onderzoekers de waarde van de prognostische score kunnen bevestigen.

Goedkoop en beschikbaar

Internist-infectioloog en hoofdonderzoeker André van der Ven legt uit: “Een bloedbeeldbepaling is volledig geautomatiseerd, goedkoop, onmiddellijk beschikbaar en één van de meest aangevraagde laboratoriumbepalingen in de hele wereld. Bloedbeeldbepalingen worden routinematig aangevraagd bij COVID-19-patiënten die zich in het ziekenhuis presenteren. Door gebruik van bepaalde technieken kan het karakter van bepaalde bloedcellen beter bepaald worden en zodoende hebben we een betrouwbare prognostische score kunnen ontwikkelen. Deze score geeft een goed inzicht of een ernstig verloop verwacht kan worden en dit kan zorgmedewerkers helpen bij het bepalen van de verdere behandeling.”

Over het onderzoek

Publicatie in eLife: A novel haemocytometric COVID-19 prognostic score developed and validated in an observational multicentre European hospital-based study – Joachim Linssen, Anthony Ermens, Marvin Berrevoets, Michela Seghezzi, Giulia Previtali, Simone van der Sar-van der Brugge, Henk Russcher, Annelies Verbon, Judith Gillis, Jürgen Riedl, Eva de Jongh, Jarob Saker, Marion Münster, Imke CA Munnix, Anthonius Dofferhof, Volkher Scharnhorst, Heidi Ammerlaan, Kathleen Deiteren, Stephan JL Bakker, Lucas Joost Van Pelt, Yvette Kluiters-de Hingh, Mathie PG Leers, Andre J van der Ven.

Bron: Radboudumc