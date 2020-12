Hoe kan het dat zoveel mensen nog steeds roken?

Elke roker weet dat hij door deze slechte eigenschap een risico loopt van 50% (of meer) dat hij hieraan vroegtijdig zal overlijden, en toch rookt meer dan 30% van de wereldwijde bevolking. Dat vroegen de makers van de documentaire “you don’t know nicotine” zich af. Ze begonnen een zoektocht naar de mogelijke redenen waarom zoveel mensen dit risico nemen. We weten hoe schadelijk roken is, maar hoe schadelijk is nicotine nou zelf los van de sigaretten? Wat voor invloed heeft nicotine op onze hersenen? Wat zijn de gezondheidseffecten van nicotine.



Momenteel staan er 3 bonus interviews online, dit worden er nog meer. De makers hebben nog 200+ uur aan interviews met de vele experts die ze hebben geïnterviewd die ze willen vrijgegeven.