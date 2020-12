Wat gebeurt er van week tot week in je lijf als je zwanger bent

Veel vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn willen graag weten wat ze kunnen verwachten. Willen ook graag weten hoe de zwangerschap zich ontwikkelt en zijn vooral op zoek naar houvast. Weten welke ongemakken ze kunnen verwachten en of die ongemakken die ze ervaren “normaal” zijn. De ontwikkeling je baby in je buik gaat zo ontzettend snel, elke week van je zwangerschap groeit je baby. En je kan je per week heel anders voelen. Soms bruis je van de energie en is niets je teveel, de week erna kan je ineens overvallen worden door vermoeidheid. Daarom leven veel zwangere vrouwen van week tot week. Het begin van je eerste zwangerschap is heel spannend. Je kan niet wachten tot de eerste echo, maar tussen die eerste en de tweede echo wil je graag weten waar je aan toe bent.

Het is daarom heel leuk om te lezen hoe je baby elke week groeit en wat je in die week van de zwangerschap kunt verwachten. Het internet staat vol met allerlei informatie en tips. Maar hoe weet je wat betrouwbare informatie is over je zwangerschap, zwangerschapskwalen en de bevalling? Een verloskundige kan je er natuurlijk alles over vertellen. Er zijn op zwangerschapskalenders beschikbaar.

Zwangerschapskalender

Wil je weten wanneer je de eerste schopjes van je baby kunt voelen of wanneer je de eerste echo krijgt? En wil je meer te weten te komen over wat er elke week van je zwangerschap met jou gebeurt en wanneer je klaar voor de baby bent? In een zwangerschapskalender zie je elke week wat de nieuwe ontwikkelingen en mijlpalen zijn. En hoe je kindje verandert van dag tot dag en hoe jouw lichaam verandert van week tot week. Met een zwangerschapskalender zie je elke week wat er precies met jou en je kindje gebeurt. Je vindt er ook de antwoorden op vragen als die vervelende zwangerschapskwaaltjes ophouden? Of wanneer je mooie zwangerschapsbuikje waarschijnlijk zichtbaar gaat zijn?