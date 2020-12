Documentaire JBZ over de impact van corona

Lucht, een Jeroen Bosch Ziekenhuis documentaire over een uitzonderlijk jaar.



Het Jeroen Bosch Ziekenhuis was een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat overspoeld werd met doodzieke patiënten.

Al snel werd besloten om deze uitzonderlijke tijd vast te leggen met beelden en interviews.

‘Lucht’ vertelt over de impact van corona. Over een ongrijpbaar virus dat levens voor altijd verandert.



Deze documentaire is opgedragen aan patiënten en medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en aan alle mensen die getroffen zijn door corona.

Onze gedachten gaan uit naar de patiënten in deze documentaire die overleden zijn, en hun naasten.



Hou vol, onderschat corona niet, hou de feestdagen klein.



Bekijk hier de documentaire

Bron: JBZ