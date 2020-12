Verbinding centraal tijdens bijeenkomst kindontwikkeling, autisme en hoogbegaafdheid

WIJzer dankzij bouwt de brug tussen professionals en ervaringsdeskundigen

Dankzij een kind sta je anders in het leven. Of hij of zij nu autisme heeft, hoogbegaafd is, alle 2 wel of alle 2 niet. Dat weten ze bij WIJzer dankzij als geen ander. En zoals elk kind een eigen ontwikkeling doormaakt, maakt een kind met autisme of hoogbegaafdheid dat dus ook. Vanuit die gedachten organiseerde stichting YOURIN2 op 10 december de bijeenkomst onder het motto #samendeWIJste, waar professionals en ervaringsdeskundigen elkaar inspireerden op het gebied van kindontwikkeling.

Elk kind

Vanuit verschillende invalshoeken zagen deelnemers hoe zij de ontwikkeling van een kind dat autisme heeft of hoogbegaafd is, kunnen stimuleren. Zodat elk kind mee kan (blijven) doen. Invalshoeken die verder gingen dan gebruikelijk. Door diverse disciplines binnen het onderwijs, zorg, ervaringsdeskundigen en het werkveld met elkaar te verbinden leren zij niet alleen van elkaar, maar kunnen er ook mooie samenwerkingen ontstaan. Op die manier kunnen er veranderingen plaatsvinden. Zo waren er Sandra Stultiens, Manon Arts, Christel Lubse, Jo Verlinden, Kirsten Swinkels, Daniel Damen, Merijn Sommer, Nina Everaerts en Hilde Ten Thije; vertegenwoordigers vanuit diverse disciplines.

Samenwerkingen

Juist de combinatie van deze verrassende samenstelling van de groep, zorgde voor mooie resultaten en verrassende inzichten. Het was voor WIJzer dankzij de 1e keer dat ze een dergelijke bijeenkomst organiseerden. “Maar gezien de positieve reacties en resultaten, hebben we onze agenda’s voor volgend jaar alvast geblokt”, aldus Esther Smeets, één van de oprichters.

Bruggenbouwers

Bij WIJzer dankzij geloven ze namelijk in de kracht van netwerken. Ze verbinden verschillende disciplines die op het 1e gezicht misschien niets met elkaar te maken hebben. Ze verbinden professionals en ervaringsdeskundigen en richten zich hierbij op zorg, onderwijs, werk, wonen, hulpmiddelen, sport, vrije tijd en vakantie. Online verbinden via een community en offline via workshops, presentaties en bijeenkomsten. “Als je verder kijkt, zijn het juíst die bruggen die ervoor zorgen dat mensen antwoord vinden op hun vraag over bijvoorbeeld autisme”, aldus Esther Smeets. “In die zin kan het soms heel logisch zijn bepaalde diagnoses aan elkaar te koppelen, daarin zijn we uniek.”

Positieve benadering

Het bouwen van deze bruggen doet de stichting mét en voor iedereen die te maken heeft met autisme en hoogbegaafdheid. Vanuit verschillende achtergronden vullen disciplines zoals onderwijs, zorg professionals en ervaringsdeskundigen elkaar aan en kijken ze naar de mogelijkheden en verbinden deze verschillende disciplines die op het eerste gezicht misschien niets met elkaar te maken hebben. Want of jezelf nu een autisme diagnose hebt of hoogbegaafd bent: we worden WIJzer dankzij elkaar”, vult Iwan Haex aan. Hij roept degenen die hun visie delen en zich willen aansluiten bij het netwerk dan ook op te reageren. “Want goede bruggenbouwers heb je nooit genoeg!”

Nieuwe website

Om de nieuwe naam meer kracht bij te zetten, zijn ook het logo, de website (www.wijzerdankzij.nl) en het platform vernieuwd. Bezoekers kunnen nu nog sneller hun informatie vinden en contact opnemen met elkaar. Tegelijkertijd kunnen professionals en ervaringsdeskundigen op een laagdrempelige manier hun kennis delen en zich profileren. “Precies datgene wat ik 9 jaar geleden zelf mistte toen onze dochter de diagnose autisme kreeg en ik op zoek moest naar informatie”, aldus Esther Smeets.

Over WIJzer dankzij

Sinds 2011 bouwt WIJzer dankzij (voorheen bekend als WIJzer met je beperking) bruggen waar anderen beren zien. Oprichters Esther Smeets en Iwan Haex bieden met hun stichting een sterk netwerk met verrassende disciplines waar mensen het antwoord vinden op hun vraag over autisme en hoogbegaafdheid. Hun community telt op dit moment ruim 200 actieve leden, met ongeveer 80 organisaties. Dankzij 200.000 bezoekers per maand werken we hard aan bekendheid rondom inclusie. Het eerste offline event – Kindontwikkeling- vond vorige week plaats en was een groot succes dankzij een mooie samenwerking met diverse partijen.

#samendeWIJste