Ziekenhuizen verontrust over late vaccinatie huisartsen en ziekenhuisprofessionals

Oplopend ziekteverzuim onder huisartsen en verpleegkundigen vraagt om snellere vaccinatie van het ziekenhuispersoneel. Het ziekteverzuim ontstaat doordat verpleegkundigen in quarantaine gaan of oververmoeid raken door het toenemend aantal COVID-19-patiënten. Ook huisartsen moeten hoger op de prioriteitenlijst worden geplaatst. Dat laten de NVZ en NFU vandaag weten in reactie op een brief van minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer. De situatie in ziekenhuizen en umc’s dreigt onhoudbaar te worden als langer dan nodig moet worden gewacht op vaccinatie.

De NVZ en NFU vinden het onbegrijpelijk dat de Gezondheidsraad en het Kabinet geen voorrang geven aan diegenen die het hardst nodig zijn om patiënten te verzorgen en de samenleving zo snel mogelijk terug naar normaal te brengen: ziekenhuisprofessionals en huisartsen. Verpleegkundigen, specialisten en huisartsen staan immers in direct contact met COVID-19-patiënten.

Vermindering ziekteverzuim essentieel

Ook de samenleving als geheel is gebaat bij een snellere vaccinatie van deze professionals, omdat besluiten over verzwaring of verlichting van lockdown worden genomen op basis van de opnames en druk op de zorg in ziekenhuizen. Vermindering van ziekteverzuim bij ziekenhuismedewerkers is essentieel om de capaciteit op peil te houden.

Bron: NVZ