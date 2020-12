Adrien Groot: Betere behandeling na herseninfarct

Voor patiënten met een herseninfarct is het op tijd geven van de therapie die de bloedsomloop herstelt (reperfusie) belangrijk. Het streven moet daarom zijn om dit bij patiënten zo snel mogelijk te doen. Groot heeft de factoren bepaald die het geven van de therapie vertragen en heeft gekeken naar mogelijkheden om de logistiek te verbeteren. Verder stelt ze dat arts de juiste patiënt voor de therapie moet selecteren om de klinische uitkomsten verder te verbeteren. Factoren die belangrijk zijn om het effect van de behandeling in te schatten, blijken bloeddruk en antistolling.



Reperfusie bij patiënten met een herseninfarct is gericht op het herstellen van doorbloeding van de hersenen om vitale delen te redden. Dit kan op twee manieren: intraveneuze trombolyse en endovasculaire behandeling. Beide behandelingen hebben de afgelopen jaren ontwikkelingen doorgemaakt, waarbij met name de tijd waarin patiënten kunnen worden behandeld, is verlengd. Hierdoor komen meer patiënten voor de behandeling in aanmerking. De nadruk moet echter altijd liggen op snel behandelen.

Bron: Amsterdam UMC