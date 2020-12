AVA LANCEERT HET EERSTE COMPLETE ONDERTITELINGSSYSTEEM VOOR 450 MILJOEN DOVEN & SLECHTHORENDEN DIE DOOR COVID19 GEÏSOLEERD ZIJN

Ava lanceert Ava-ondertiteling op Web, PC & Mac en Ava Scribe voor professioneel gebruik

Ava?, de meest geavanceerde ondertitelingsoplossing voor doven en slechthorenden, kondigt vandaag twee nieuwe producten aan die zijn ontworpen om doven en slechthorenden te ondersteunen omdat ze tijdens de Coronacrisis met nog meer uitdagingen geconfronteerd worden. Het bedrijf kondigt ook 4 miljoen Euro aan in een nieuwe financieringsronde, mede geleid door de Amerikaanse VC’s Initialized Capital en Khosla Ventures, waarmee de totale financiering op 6 miljoen Euro komt.

Ava Ondertiteling, met één klik

Het eerste nieuwe product, ?Ava Closed Captions?, biedt ondertiteling voor alle online vergaderingen en video’s op Windows, Mac en Web (Google Chrome, Safari) terwijl het tweede

product, ?Ava Scribe?, Ava-gebruikers directe toegang biedt tot 99% nauwkeurige ondertiteling met behulp van een innovatieve mix van real-time AI-gebaseerde ondertiteling en live transcriptie professionals voor elke organisatie.

Doven en slechthorenden hebben vaak moeite om deel te nemen aan gesprekken. Vooral in groepssituaties met horende mensen, omdat het bijna onmogelijk is om meerdere mensen tegelijk te liplezen. COVID heeft deze uitdaging nog groter gemaakt. Met mondkapjes is liplezen overal onmogelijk geworden in alledaagse communicatie. Ook nu veel van onze professionele, educatieve en dagelijkse communicatie online gebeurt, hebben mensen met gehoorverlies nog meer moeite om te ontcijferen wat er gebeurt. Of erger nog, telefonische vergaderingen waar sommige deelnemers mee praten met de video uit… Online ondertiteling gebaseerd op AI werd nog niet in het Nederlands ondersteund.

Daar komt ook bij dat een computer niet het onderscheidend vermogen heeft van de mens. Verkeerd uitgesproken woorden, een onlogische zinsopbouw kunnen in een vergadering of college voor verwarring bij de dove of slechthorende persoon veroorzaken. Of erger nog, iemand kan zich buitengesloten voelen. En dat terwijl er meer dan ooit behoefte is aan een oplossing nu veel van ons leven online plaatsvindt. Bij Ava merkten wij dit doordat de vraag naar onze software en de Scribe Service sinds het begin van de corona crisis vervijfvoudigd is.

Ava biedt echte toegankelijkheid voor doven en slechthorenden door te laten zien wie wat zegt en hen in staat te stellen in realtime te antwoorden. De gepatenteerde technologie identificeert verschillende sprekers in de ondertiteling, luistert naar meerdere mensen tegelijk en geeft onmiddellijk geschreven ondertiteling weer aan gebruikers. De spraak algoritmen zijn in staat om gesproken zinnen in minder dan een seconde in woorden te vertalen.

Met de lancering van Ava Captions, het nieuwe web- en desktop product van Ava kunnen gebruikers nu closed captions zien als een laag bovenop elke online vergadering of video die ze afspelen, zelfs op volledig scherm, wat een veel comfortabelere ervaring is. Het product integreert ook naadloos alle platforms zoals Zoom, Teams en Webex, in het geval van bijvoorbeeld een webinar, om ondertiteling naar deelnemers uit te zenden. Ava Captions biedt niet alleen toegankelijkheid, maar ook autonomie en een gevoel van inclusie voor elke dove en slechthorende persoon, waardoor ze de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan alledaagse gesprekken, zelfs online.

Ava Scribe, de hybride oplossing met het beste van AI & een mens

Ava’s tweede product dat vandaag wordt onthuld, ?Ava Scribe?, is een real-time, professionele ondertitelingsservice die machine- en menselijke intelligentie combineert, Het is te gebruiken in combinatie met alle platforms. Terwijl Ava’s AI de ondertiteling maakt, bewerkt een speciaal opgeleide professional de tekst en voegt met minder dan drie seconden vertraging correcties toe, wat ervoor zorgt dat de service minstens zo snel is als traditionele oplossingen.

Hoe is Ava ontstaan?

Ava-CEO Thibault Duchemin groeide op als de enige horende persoon in zijn dove familie, terwijl medeoprichter en CTO Skinner Cheng doof is. Zij hebben zelf het isolement ervaren dat wordt gevoeld door doven en slechthorenden en weten als geen ander hoe het werd vergroot tijdens de pandemie.

“Sinds ik vijf was, heb ik er mijn hele leven voor gezorgd dat mijn ouders en zus toegang hadden tot essentiële informatie, net als iedereen. Vorige maand, toen ik ze Ava Captions, onze nieuwste ontwikkeling liet zien, realiseerde ik me dat we een enorme sprong voorwaarts hebben gemaakt. Ik zag de ogen van mijn ouders oplichten toen ze zich realiseerden dat ze met slechts één klik echt alles op hun computer konden ondertitelen. Omdat ze zich nu geen zorgen hoeven te maken over elke les, training, webinar of video, of het wel toegankelijk zal zijn, voelen zij zich echt gesterkt”, aldus Duchemin . “Er vindt een enorme verschuiving plaats, van afhankelijkheid naar volledige autonomie. 450 miljoen dove en slechthorende mensen wereldwijd kunnen niet wachten tot de samenleving hun toegankelijkheidsbehoeften erkent.”

Meer dan 100 toegankelijkheidsleiders bij Fortune 500-bedrijven zoals Shell, Airbus en FedEx of universiteiten zoals de Hogeschool van Amsterdam, TU Twente, Cornell en George Washington University, maken gebruik van Ava’s unieke combinatie van AI-aangedreven spraakherkenningstechnologie en live ondertitelingsprofessionals. Ava’s hybride benadering van machine en menselijke intelligentie met Scribe stelt klanten van Ava in staat om snel en betaalbaar te voldoen aan de toenemende vraag naar ondertitelingsdiensten, aangezien traditionele oplossingen doorgaans minstens twee keer zo duur zijn als Ava.

“Door in eerste instantie te focussen op doven en slechthorenden, heeft Ava de beste live transcriptie technologie in zijn klasse ontwikkeld. Hun technologie is uitzonderlijk, jaren vooruit op wat we hebben gezien, waarbij hun diepgaande kennis van AI volledig wordt benut ”, aldus Alda Leu Dennis, General Partner bij Initialized Capital. “Transcriptie Diensten zijn breed toepasbaar in het dagelijks leven – ik gebruik regelmatig ondertiteling bij het bekijken van video’s, zodat ik niets mis. En ik ben verheugd dat Ava deze service naar real-time gesprekken brengt en anderen in staat stelt elk moment te vangen. “

Ava Closed Captions en Ava Scribe zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website van het bedrijf, ?https://www.ava.me

Over Ava

De software van Ava helpt de meer dan 450 miljoen dove en slechthorende mensen over de hele wereld om deel te nemen aan het dagelijks leven met ondertiteling op aanvraag voor persoonlijke en virtuele gesprekken. De technologie van Ava is de eerste die is ontwikkeld voor groepsgesprekken om sprekers in realtime duidelijk en nauwkeurig te onderscheiden . Het bedrijf, met het hoofdkantoor in San Francisco, en een Europees hoofdkantoor in Parijs, werd opgericht door Thibault Duchemin, de Nederlander Pieter Doevendans en Skinner Cheng. Thibault groeide op als de enige horende persoon in zijn dove familie en wiens missie het is om de communicatie kloof te overbruggen die hij zijn hele leven heeft meegemaakt. Skinner is doof en spreekt geen gebarentaal. Missie van het team is om communicatiebarrières tussen mensen met en zonder gehoorverlies voorgoed af te breken. Bezoek voor meer informatie http://www.ava.me?.