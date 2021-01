Houtrook is ongezond, met een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken

Houtrook is ongezond. Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. Op deze pagina staan de actuele stookalerts. Use regions/landmarks to skip ahead to chart

Stookalerts in de provincies

Over het stookalert

Het stookalert van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft per provincie advies op basis van weersverwachtingen en de luchtkwaliteit. Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijn stof, verergert rook de situatie. Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving.

Voor een stookalert moet de situatie met ongunstige meteorologische condities voor een periode van tenminste 6 uur aanhouden en betrekking hebben op een gebied dat minimaal de helft van de provincie beslaat. Per provincie wordt aan de hand van de vastgestelde criteria bepaald of een stookalert afgegeven moet worden of niet. De criteria voor het stookalert zijn in afstemming met het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Het doel van het stookalert is stokers er op te wijzen dat de komende uren de omstandigheden zodanig zijn dat de verontreiniging vanuit de schoorsteen blijft hangen en overlast kan veroorzaken naar de omgeving.

Gezondheidsklachten en (geur)hinder

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook.

Hoe werkt het stookalert?

Het RIVM heeft dagelijks contact met het KNMI over de weersverwachting. Om de luchtkwaliteit te beoordelen, gebruikt het RIVM gegevens van www.luchtmeetnet.nl. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert. Bij een stookalert krijgen abonnees rond 12.00 uur een bericht via e-mail.

Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden voor het stookalert. Medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en kunnen de informatie uit het stookalert meenemen in publiekscommunicatie in hun regio.

Stookwijzer

Ook op locaties die niet in het stookalert worden genoemd, kan houtstook tot overlast voor omwonenden leiden. Ga je hout stoken, bekijk dan eerst de Stookwijzer. Zo weet je wanneer het vuur beter uit kan blijven.