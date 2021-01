Vaccinatiebereidheid onder internisten enorm hoog

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) ontvangt al dagen verontrustende signalen vanuit haar achterban over de toenemende krapte in de ziekenhuizen. “We staan in de frontlinie en behandelen patiënten zowel op de SEH als op de verpleegafdelingen en de intensive care. Het begint echter steeds meer te knellen, en juist daarom is het cruciaal dat we alle hens aan denk houden”, zegt Robin Peeters, internist en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging.

Vervroegde vaccinatie

“De komende periode wordt heel spannend, maar we doen er alles aan om zowel onze Covid-19 als niet Covid-19 patiënten te kunnen blijven behandelen.” Vervroegde vaccinatie van zorgpersoneel gaat hier zeker aan bijdragen. De vaccinatiebereidheid onder internisten is extreem hoog. Bij een uitvraag vanuit de NIV onder ruim 2000 internisten geeft 97% aan zich direct te laten vaccineren als zij daarvoor in aanmerking komt. Het feit dat zo’n hoog percentage van de internisten niet twijfelt om gevaccineerd te worden, is een belangrijk signaal over het vertrouwen in het vaccin.

Bron: Nederlandse Internisten Vereniging