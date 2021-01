Verslag Landelijk Congres Cliëntondersteuning 2020

Sinds 1 januari 2015 is cliëntondersteuning opgenomen in de Wmo. De afgelopen vijf jaar is hard gewerkt aan de versterking van cliëntondersteuning in heel Nederland. Op 29 september stond deze editie van het congres in het teken van leren en innoveren. Dit jaar niet in een congreshal, maar via een livestream vanuit de Prodentfabriek in Amersfoort.

Op de website van Movisie is een uitgebreid verslag van het congres te vinden, inclusief opnames, een aftermovie en de volledige keynote van spreker Jet Bussemaker (voorzitter van de RVS).