Santeon ziekenhuizen leveren unieke prestatie in onderzoek naar effect BCG-vaccin tegen gevolgen COVID-19 bij kwetsbare ouderen

Vanaf begin september doen 20 ziekenhuizen in Nederland, waaronder alle UMC’s en de Santeon ziekenhuizen, mee aan de BCG Prime studie. Deze studie onderzoekt of het BCG- vaccin tegen tuberculose bescherming biedt tegen de gevolgen van een infectie met het coronavirus bij kwetsbare ouderen. Vandaag is de laatste patiënt geïncludeerd. De zeven Santeon ziekenhuizen namen samen 40% van de deelnemende patiënten voor hun rekening.

Kwetsbare ouderen



Voor deze placebo-gecontroleerde studie worden kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder via het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn benaderd om deel te nemen. Om zo snel mogelijk resultaten te hebben moesten de afgelopen maanden tussen de 5.200 en 7.000 kwetsbare ouderen gerekruteerd worden.

Succesvolle samenwerking



De samenwerking tussen de deelnemende ziekenhuizen heeft geresulteerd in deelname van 6000 patiënten. Hiervan is 40% (ruim 2400) afkomstig uit de zeven Santeon ziekenhuizen. De Santeon ziekenhuizen hebben gezamenlijk toegang tot meer dan 10% van de Nederlandse onderzoekspopulatie.

Michael Koenders, extern projectleider BCG prime voor Santeon: “ De uitstekende reputatie van Santeon is wederom bevestigd door de unieke samenwerking binnen deze Phase III studie met grote maatschappelijke relevantie. De Santeon ziekenhuizen zijn sterk in informatie-uitwisseling en innovatie. Met elkaar wisten ze de gehele groep binnen de afgesproken tijdlijnen naar hetzelfde onderzoek niveau te trekken, met aantoonbare resultaten. Dat is een uitzonderlijke prestatie in een tijd dat het piept en kraakt in de ziekenhuizen en de reguliere zorg onder druk staat”.

Resultaten



De patiënten die deelnemen aan het onderzoek worden gedurende 6 maanden na vaccinatie gevolgd. Voor de laatste patiënt op 18 december loopt de follow-up tot 18 juni 2021. In de zomer van 2021 worden de resultaten verwacht.

Bron: Santeon ziekenhuizen, Foto door Polina Tankilevitch via Pexels