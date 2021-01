Hoe richt je een gezonde studieomgeving in? Meer groen(te) en fruit

Studenten eten veel te weinig groente en fruit en daarin moet ingegrepen worden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van gezondheidswetenschappen Nicole van den Bogerd. Zij deed onderzoek naar de noodzaak van en de effecten van groente- en fruitinterventies en natuurinterventies in de studieomgeving van studenten. In het onderzoek komt ook naar voren dat studenten een grote voorkeur hebben aan natuur in de studieomgeving.

Veel tijd in studieomgeving

Het behalen van een diploma wordt gezien als een sleutel tot succes in de moderne samenleving. Voor veel studenten in het secundair en tertiair onderwijs (voortgezet onderwijs, mbo, hbo of wo) is de weg naar het behalen van hun diploma hobbelig. Deze periode wordt gekenmerkt door nieuwe en opwindende ervaringen maar ook door veel uitdagingen.

Deze uitdagingen variëren van veranderingen in het voedingspatroon tot studiegerelateerde stress. Omdat studenten een groot deel van hun tijd in de studieomgeving doorbrengen, kan het nuttig zijn om aandacht te besteden aan hoe de fysieke studieomgeving studenten kan helpen om te gaan met deze uitdagingen.

Interventies

De interventies in de studieomgeving lieten eerste belovende effecten zien maar waren niet zo behulpzaam als verwacht. Er valt nog veel te leren over de invloed van groente- en fruitinterventies en hoe de natuur in de studieomgeving kan bijdragen aan de gezondheid, het welzijn en de academische prestaties van studenten.

De bevindingen van dit proefschrift kan toekomstig onderzoek, beheerders en ontwerpers begeleiden bij het creëren van een ondersteunende studieomgeving die gericht is op het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de academische prestaties van studenten.



Bron: VU