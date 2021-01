Kansen voor gezondheidspromotie volgens jongeren uit Amsterdam-Noord en -Zuidoost

Gezondheidspromotie moet niet alleen over gezonder eten of sporten gaan, maar vooral ook over een fijn leven hebben en lekker in je vel zitten. Om gezondheidspromotie voor jongeren uit achterstandswijken te verbeteren moeten scholen, zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven en de gemeente goed samenwerken. Maar het belangrijkste is dat volwassenen positief kijken naar jongeren, beter luisteren naar wat jongeren nodig hebben en samen met hen oplossingen bedenken en nieuwe gezondheidspromotie creëren. Zo blijkt uit het promotieonderzoek van Eva Lems.

Overgewicht en obesitas onder jongeren is de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. In Nederland zijn vooral jongeren die opgroeien in een achterstandsbuurt, met een lage Sociaal Economische Positie (SEP) een risicogroep. Jongeren met een lage SEP zijn moeilijk te bereiken voor interventies. Kennis ontbreekt over hoe jongeren met een lage SEP gemotiveerd kunnen worden om gezond(er) te leven. Het proefschrift van Lems gaat over wat jongeren uit ontwikkelbuurten (achterstandsbuurten) in Amsterdam te zeggen hebben over gezonde leefstijl en gezondheidspromotie. En over de vraag hoe deze jongeren te betrekken bij beleid en het ontwikkelen van gezondheidsinterventies.

Het proefschrift laat zien dat gezond leven niet makkelijk is voor de meeste jongeren uit ontwikkelbuurten. Een belangrijke reden daarvoor is volgens de jongeren dat ongezond eten een belangrijke sociale activiteit is. Een andere belangrijke belemmering is geldgebrek thuis. Ook is het in ontwikkelbuurten moeilijk om gezonde keuzes te maken, omdat er veel ongezond, goedkoop eten te krijgen is en er weinig plekken zijn om te sporten.

